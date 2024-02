Nathalie Guibert en exposition au P’tit Bonheur de Saint-Camille

Saint-Camille — Fidèle lectrice de magazines de voyages, de reportages et d’institutions culturelles, Nathalie Guibert recycle de quoi faire rêver, en y découpant des motifs, des personnages qu’elle réutilise en thèmes. Elle imagine ensuite des histoires, des saynètes ou regroupements spontanés et inopinés à partir des éléments rassemblés.

C’est en quelque sorte la continuité de la composition photographique qui s’opère dans l’œuvre par une fragmentation des sujets, dont la réinterprétation est laissée libre.

Cette spécialiste du collage artistique exposera ses œuvres à l’Espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille du 4 février au 14 avril 2024

Si la création artistique reste d’abord un hobby, elle aura, à l’aube de la trentaine, aménagé chez elle un atelier dédié à la production d’art décoratif.

Avec l’arrivée de la photographie numérique domestique au tournant des années 2000, elle se spécialise dans la photo.

Nathalie Guibert est née en 1968 à Outremont. Résidente de l’Estrie depuis 2005, elle aménage chez elle de grands jardins de fleurs et d’arbustes colorés, alternants ombre et clarté.

En expérimentant avec des effets de superposition des images et d’autres manipulations de couleurs et de flou, mais aussi grâce à des compositions et sujets originaux, elle expose à Sherbrooke au Centre communautaire et culturel Françoise-Dunn en 2018 dans le cadre d’un cours de photographie.

Avec l’encouragement de sa belle-mère, artiste potière, elle se lance au cours de la pandémie dans les collages de grand format qui représentent depuis 2021 l’essentiel de sa production.

Le vernissage de l’exposition a lieu le 4 février 2024 de 13 h à 15 h.