Un hiver tissé d'art au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier

Valcourt – Cet hiver, le Centre d’exposition Yvonne L. Bombardier présente le travail des artistes Luc Pallegoix et Ryth Kesselring dans le cadre de l'exposition Fil de trame. Alors que le premier brode dans le bois du Phentex, une fibre synthétique largement utilisée dans la culture traditionnelle québécoise; la seconde tisse avec son métier des fils de fibres naturelles et intègre dans ses installations des plantes textiles que l’on trouve au Québec (lin, asclépiade).

Au fil de sa carrière, Luc Pallegoix a alternativement été producteur en danse contemporaine, créateur primé pour la jeunesse, et photographe reconnu pour sa série d’hommes à tête de cerfs. En tant qu’artiste, il fusionne les cultures françaises et canadiennes, brodant des éléments d’architecture classique et d’ornementation sur des panneaux de bois. Il réinterprète également la dentelle au point de Lunéville sur du grillage métallique. Son exposition Boudoir & antichambre - Boiseries brodées évoque un appartement du XVIIIe siècle, explorant le classicisme et les détails disproportionnés.

À travers ses recherches, l'artiste Ryth Kesselring s’intéresse à la mémoire, aux empreintes et aux méthodes d’archivage qui se lient aux objets, aux lieux et aux communautés. C’est à titre de récipiendaire de la Bourse d’études supérieures en arts visuels Yvonne L. Bombardier 2022-2023 qu’elle présente l’exposition Variation fibreuse; nuances textiles. Elle y présente des œuvres qui amalgament le son, la nature et le textile telles des porteuses d’histoire, des matières à réflexion sur la fragilité des écosystèmes et les répercussions de nos choix de société sur les changements climatiques.