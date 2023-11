20 000 $ pour des projets culturels dans le Val-Saint-François

Richmond — La MRC du Val-Saint-François est heureuse de lancer l’appel de projets pour le Fonds d’initiatives culturelles (FIC), encadré et financé par l’entente de développement culturel triennale avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).

Les organismes, les municipalités, les artistes et les institutions ont jusqu’au 28 janvier 2024, 16 h 30, pour déposer leur demande.

Les projets soumis devront faciliter l’accès à la culture et aux arts pour le plus grand nombre de citoyen.nes du Val-Saint-François.

De plus, cette année, pour assurer un développement qui répond aux besoins culturels de notre région, les projets devront également répondre à l’un des deux objectifs suivants :

Pour cet appel de projets, l’enveloppe budgétaire se divise comme suit :

L’aide financière est versée sous forme de subvention, non récurrente, et ne peut dépasser 80 % des coûts du projet. Le montant maximum de l’aide financière par projet est de 5 000 $.

Les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions et les artistes situés dans le Val-Saint-François peuvent participer à cet appel de projets. Consultez les détails de cet appel ciblé et les formulaires d’inscription sur le site de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca. Les projets doivent être soumis au plus tard le 28 janvier 2024, 16 h 30. Pour plus d’informations sur cet appel de projets, communiquez avec Catherine Gadbois-Laurendeau, chargée de projets en développement touristique et culturel, au 819 826-6505, poste 220 ou en écrivant à [email protected].