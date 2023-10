Un parcours poétique inspiré par les gens de la région

Richmond — En résidence pour deux semaines au Centre d’art de Richmond, les artistes Ariane Boulet (chorégraphe et interprète en danse) et Clémence Dumas-Côté (autrice et poétesse) proposeront, lors des journées de la culture, un parcours sonore et interactif dans le Couvent Mont-Saint-Patrice.

Intitulé « Mues », cette œuvre in situ s’inspirera de rencontres avec des gens de la région.

Au cours de leur résidence, les artistes ont offert des ateliers de médiation culturelle jumelant poésie et mouvement, à des organismes de la région : le Centre d’action bénévole de Richmond, le CHSLD de Richmond et le Centre des Femmes Memphrémagog.

« Ces ateliers portent sur le récit de soi, le couvent Mont-Saint-Patrice et le secret. Les résultats de ces ateliers serviront de matière première pour la création d’installations et de saynètes qui seront disposées à travers le Couvent Mont-Saint-Patrice », souligne Marie-Eve Bourdages, codirectrice générale — volet artistique, au Centre d’art de Richmond.

Les 30 septembre (de 13 h à 16 h) et 1er octobre (de 10 h à midi et de 13 h à 16 h), les visiteurs, munis d’une carte, seront donc invités à parcourir le Couvent Mont-Saint-Patrice et à visiter des lieux habituellement fermés au public pour venir à la rencontre de ces artistes, mais aussi des gens de la région.

Certaines stations permettront aux visiteurs de contribuer à la création de cette œuvre interactive qui mettra en valeur le lieu d’échange, de culture, d’enseignement et d’histoire que représente le Couvent. L’activité est gratuite et ouverte à tous.

L’événement est rendu possible grâce à un partenariat avec la MRC du Val-Saint-François.