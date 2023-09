L’artiste locale Véronique Turcotte en spectacle à la bibliothèque de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La violoniste et chanteuse danvilloise, Véronique Turcotte, sera en prestation du côté de la bibliothèque de Val-des-Sources, ce vendredi 29 septembre à 19 h 30, dans le cadre des journées de la culture qui se dérouleront du 29 septembre au 1er octobre prochains. Le spectacle entièrement gratuit, présenté en formule trio, sera tiré de son récent album, « A Mile in my shoes ». L’artiste proposera ainsi quelques chansons originales, de même que des pièces déjà connues, mais remaniées aux teintes de jazz, de soul et de « rhythm and blues ».

Un parcours pavé de succès

D’abord violoniste de formation classique, Véronique Turcotte passe de nombreuses années au sein de l’orchestre symphonique de Gatineau, tout en s’impliquant dans divers projets jazz, tant vocaux qu’instrumentaux. Sur son parcours.

Elle a notamment accompagné sur scène des artistes de renoms tels que : Mario Pelchat, Loco Locass symphonique et Michel Normandeau (Harmonium).

Pour l’évènement, Mlle Turcotte sera accompagnée de deux véritables piliers du jazz de la scène nationale et internationale.

À la guitare, Pierre Côté, qui a travaillé avec Jim Corcoran, Céline Dion, Ginette Reno, Alain Caron (Uzeb) et le Cirque du Soleil. Il est aussi récipiendaire de Félix et de Juno, en plus d’avoir récemment été voté comme étant le guitariste préféré des guitaristes professionnels du Québec (La Presse). À la contrebasse, Guy Boisvert est un membre œuvrant au sein du quartet François Bourassa depuis 1982 (Juno meilleur album jazz 2001). Il fit de nombreuses tournées nationales et européennes avec celui-ci. Il a également enregistré avec nombre d’artistes dont Térez Montcalm, Yannick Rieu et Sylvain Provost.

C’est donc un rendez-vous musical qui promet d’être haut en couleur. Les gens intéressés à réserver leur place sont invités à communiquer avec la billetterie de la bibliothèque au 819-300-0937.

Source : M. Donald Poisson