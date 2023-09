Les Journées de la culture, une incursion au cœur des pratiques culturelles et artistiques

Richmond— Dans le cadre des Journées de la culture, qui se dérouleront du 29 septembre au 1er octobre, la MRC invite les jeunes et moins jeunes à profiter des nombreuses activités qui seront offertes gratuitement dans le Val-Saint-François. Les Rencontres Hydro-Québec sont de retour et cette année, ce sont 11 activités qui ont pu bénéficier de l’aide financière de ce programme, rendue possible grâce à l’implication d’Hydro-Québec.

Des activités gratuites pour tous les goûts

Les Journées de la culture sont initiées et orchestrées par Culture pour tous. Ce sont trois journées durant lesquelles des activités gratuites et ouvertes à tous sont offertes pour favoriser un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Pour connaître l’ensemble des activités inscrites à la programmation des Journées, visitez le site www.journeesdelaculture.qc.ca.

Rencontres Hydro-Québec dans le Val

Les Rencontres Hydro-Québec sont nées d’une initiative d’Hydro-Québec visant à susciter et à soutenir la production, lors des Journées de la culture, d’activités culturelles et artistiques dans des municipalités de moins de 3 000 habitants. Inscrites dans la programmation des Journées, ces activités contribuent à mettre en valeur la fierté locale des villes, à célébrer la culture du territoire et à l’amener dans le quotidien des citoyens et citoyennes.

Voici toutes les activités qui auront lieu dans le cadre des Journées de la culture, incluant celles financées par les Rencontres Hydro-Québec :

29 septembre 2023

· Conte : La légende du lac, au Café Fabulé, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, de 17 h à 18 h 15.

· Saint-François vibre en chansons, au Café Fabulé, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, de 18 h 15 à 21 h.

30 septembre 2023

· Musique et plaisir de lire, à la bibliothèque de Bonsecours, de 10 h à midi.

· Orgue, danse et spectacle à Saint-François-Xavier-de-Brompton, de 13 h à 19 h.

· Contes farfelus et traditionnels à la terrasse du Moulin à Laine d’Ulverton, de 13 h à 15 h

· De la harpe pour les petits et les grands, au centre communautaire d’Ulverton, de 14 h à 21 h.

· MUES, installation sonore et visuelle immersive au Centre d’art de Richmond.

· Spectacle de théâtre Kamishibaï à la bibliothèque de Valcourt (Centre culturel Yvonne L. Bombardier), de 13 h à 13 h 30.

· Création d’une bannière collective au Centre culturel Yvonne L. Bombardier, à Valcourt, de 13 h 30 à 16 h 30.

· Laisser sa trace, activité sur les techniques traditionnelles de fabrication de courtepointes, à Val-Joli, de 9 h à 15 h.

1er octobre 2023

· Atelier Défis à bidouiller pour enfants au Musée de l’ingéniosité J. — A. Bombardier à Valcourt, de 11 h à 16 h 30.

· L’église Saint-Paul à Richmond, d’hier à aujourd’hui, un lieu de culte et de culture, présenté au Musée de l’Ardoise, à Melbourne, de 13 h à 16 h 30.

L’exposition « Les arbres s’ennuient » de l’artiste Diane Ferland sera présentée le samedi 30 septembre, de 9 h à 16 h, ainsi que le dimanche 1er octobre, de midi à 16 h, à la Maison de la culture de Racine. Des animateurs seront sur place pour vous guider !

La série d’œuvres « Relation entre deux mondes » sera présentée de 10 h à 17 h toute la fin de semaine par CAD’ART, à Melbourne. À cette occasion, l’artiste donnera plusieurs conférences pour expliquer sa démarche.

Pour plus de détails sur la programmation des activités prévues dans le cadre des Rencontres Hydro-Québec, consultez le site www.journeesculture.qc.ca/projets/les-rencontres-hydro-quebec.