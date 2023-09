Un premier Salon de la lutherie à Kingsbury

Kingsbury – Le premier Salon de la lutherie se tiendra le 24 septembre prochain dans la salle communautaire du village de Kingsbury, niché en pleine nature dans le canton de Melbourne.

Initié par les luthiers Jacques Mayrand et Marc Saumier, le premier salon du genre en Estrie réunira 13 luthiers et permettra au public d’aller à la rencontre de ces artisans passionnés qui fabriquent et restaurent différents instruments de musique à cordes pincées ou frottées, comme la guitare, la contrebasse, le violon, l’alto, le nyckelharpa, la vielle à roue, l’octave mandoline et le banjo.

« L’idée a germé dans la tête de Marc Saunier il y a environ deux ans. Il en a alors parlé à Jacques Mayrand. Ce sont deux luthiers qui habitent le village. C’est déjà exceptionnel : il y a deux luthiers dans un petit village de quelque 150 habitants. C’est un événement en soi. Je me suis alors proposé pour coordonner le tout », raconte Christine Fortin, coordonnatrice du Salon de la lutherie.

L’idée, c’était de réunir tout ce savoir-faire ensemble pour célébrer le métier de luthier. « Nous voulons que les gens puissent avoir l’occasion de les rencontrer pour faire connaître l’extraordinaire métier de luthier. C’est un hommage et une grande fête autour de ce thème. C’est une porte ouverte sur le métier de luthier », souligne Mme Fortin.

La plupart des luthiers présents à l’événement proviennent de l’Estrie. « Il y en a un de Longueuil et de Drummondville », précise la coordonnatrice.

La salle communautaire ouvrira ses portes à 10 h. Les gens pourront y avoir accès jusqu’à 17 h. « Il y aura alors treize tables sur lesquelles les luthiers les instruments qu’ils ont faits. Il y en a qui vont travailler sur place devant le public. Il y aura aussi des instruments rares qui vont certainement intéresser les visiteurs. Le métier de luthier, ce n’est pas seulement la guitare. Peu importe, ce sont tous des passionnés », affirme celle qui est bien engagée dans le milieu culturel depuis plusieurs années.

De courtes prestations musicales mettant à l’honneur les instruments des luthiers-exposants auront lieu tout au long de la journée et un coin café permettra aux visiteurs de faire la pause.

« Ce sont des concerts qui vont durer entre dix et quinze minutes. À un moment donné, les personnes présentes pourront voir un joueur de nyckelharpa, un instrument très rare. Il y aura aussi de la mandoline et du banjo. Plusieurs musiciens seront sur place. Presque tous les instruments seront alors présentés », de dire Mme Fortin.

L’accès à ce premier Salon de la lutherie est gratuit. « Les gens peuvent venir passer quelques heures avec leurs enfants. Ce sera très convivial », mentionne-t-elle.

Cette première édition sera bien sûr l’occasion pour les organisateurs de vérifier l’intérêt du public. « Nous voulons faire connaître cette passion du bois et de la musique dans un site enchanteur. Nous souhaitons en faire un événement annuel », confirme la coordonnatrice qui est elle-même musicienne.