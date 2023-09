Dimanche gratuit au musée : fort engouement au Parc Marie-Victorin

Kingsey Falls - 11870 visiteurs ont convergé vers le Parc Marie- Victorin de Kingsey Falls au cours de 4 des 5 dimanches de la saison 2023 où l’entrée était gratuite pour tous. « Au total, c’est plus du double de l’an dernier pour les 4 mêmes journées. C’est une joie immense d’accueillir des gens de partout au Québec et de voir nos jardins vibrer de la sorte », affirme Geneviève Destroismaisons, directrice générale du Parc Marie-Victorin. La plus populaire de ces journées aura été le dimanche 6 août, alors que 4980 personnes ont visité les jardins. Lors d’une journée régulière, en semaine, le Parc accueille en moyenne 350 visiteurs. C’est donc 14 fois plus de visiteurs que lors des journées habituelles. Ce qui ravit la directrice.

Un accès élargi à la culture

Ce flot de visiteurs s’explique par la notoriété grandissante du Parc et le succès que connait la mesure du ministère de la Culture et des Communications du Québec qui permet aux québécois de visiter sans frais les institutions muséales participantes, le premier dimanche de chaque mois. La mesure vise à étendre l’accès à la culture au sein de la population. Organisme à but non lucratif créé en 1985, le Parc Marie-Victorin a obtenu son accréditation comme institution muséale en 2019 pour ses collections végétales, ses salles d’exposition et son offre éducative.

Dimanche dernier, le 3 septembre, le Parc a aussi accueilli dans ses jardins La Bibitte Mobile, une animation sur les insectes. Un kiosque couru des petits comme des grands. « Il fallait voir les enfants comme les adultes manipuler serpents et araignées! C’était à la fois intriguant et éducatif », explique la gestionnaire.

Un défi logistique relevé

Un système de navette avait été mis en place pour recevoir autant de gens. « En août, il y avait des files de voitures sur le boulevard Marie-Victorin ». Du rarement vu dans la municipalité d’environ 2000 habitants. La directrice tient d’ailleurs à remercier les résidents de s’être montrés si accueillants.

Aux couleurs d’automne

Le prochain et dernier dimanche gratuit de la saison aura lieu le 1e octobre alors que le paysage sera déjà teinté des couleurs de l’automne. Il coïncidera d’ailleurs avec la 2e journée de La Balade Gourmande, dont le Parc fait partie. Des dégustations de gelées et de fleurs seront au programme pour l’occasion. Il sera aussi toujours possible de visiter l’exposition temporaire sur les formes d’intelligence. La saison du Parc se terminera le 22 octobre prochain.