Winds’Art : « Au-delà de nos attentes » - Daniel Pelletier

Windsor — Les organisateurs de Winds’Art, une exposition regroupant une trentaine de membres du groupe Artistes visuels de Sherbrooke, ont été agréablement surpris par l’achalandage lors de cette première édition qui s’est tenue dans les locaux du parc historique de la Poudrière du 25 au 27 août dernier.

En réalité, plus de 300 personnes ont pu apprécier les œuvres exposées. « C’est une première année. C’est une discussion informelle que j’ai eue avec des membres du groupe Artistes visuels de Sherbrooke à la Poudrière qui a permis de lancer l’idée de cette exposition. Nous sommes très satisfaits », affirme Daniel Pelletier, président du parc historique de la Poudrière.

Le vendredi soir, les gens étaient conviés au vernissage. Le groupe Smooth Jazz and Blues a joué au plus grand plaisir des personnes présentes à ce cocktail dînatoire. Plus de 140 convives ont pris part à l’activité.

Le samedi et le dimanche, l’accès à l’exposition était gratuit pour le grand public. « Les gens ont alors pu discuter avec les artistes présents. C’était très intéressant. Le dimanche, les gens ont pu manger des croissants au son de la musique de Sarah Bédard », raconte M. Pelletier.

« C’est au-delà de nos attentes, poursuit-il. Pour une première édition, nous avons été agréablement surpris. Les artistes ont été surpris par le nombre de toiles vendues au cours de la fin de semaine. »

Le président du conseil d’administration de la Poudrière ne sait pas s’il y aura une deuxième édition à cette exposition qui s’est déroulée cette année sous le thème « De la poudre aux yeux ».

« Présentement, nous ne pouvons rien confirmer dans ce sens. Nous allons avoir une réunion durant laquelle nous allons discuter de divers aspects de l’organisation de cet événement », de dire M. Pelletier, qui est également conseiller municipal à la Ville de Windsor.

Il a tenu à remercier Maryse Pelletier, celle qui a coordonné cette première édition de Winds’Art. « Bien sûr, nous voulons souligner la présence de tous les artistes présents », mentionne le président du conseil d’administration. Desjardins était le commanditaire principal.

« Nous avions des artistes d’un peu partout en Estrie, poursuit-il. Il y en avait de Windsor. C’était très diversifié. L’ambiance était très bonne. Les visiteurs étaient très fiers de venir voir cette exposition ici à Windsor.

Les photographes de la 41e Expo-photo de la galerie du Château du Bel-Âge (Pierre Pinard) se sont joints aux artistes en arts visuels de Winds’Art pour présenter des clichés sous le thème « priorité à l’humain ».