Une belle réussite pour le 24e Symposium des arts de Danville

Danville - Après plusieurs mois de préparations, d’adaptations et d’ajustements, voilà que le conseil d’administration du 24e Symposium des arts de Danville peut finalement dire mission accomplie. Le traditionnel événement, qui se déroulait au cours de la fin de semaine de la fête du Travail, aura su attirer son lot de visiteurs tout au long des quatre jours de programmation, où les journées de samedi et dimanche auront été particulièrement achalandées.

Le président du CA, monsieur Alain Caron, se disait ravi de constater la réponse des visiteurs, qui se sont non seulement déplacés en grands nombres, mais qui ont également fait preuve de compréhension face à la situation engendrée par les travaux au Carré. « Je crois que notre invitation, lancée via nos diverses publicités, a été entendue et les gens ont répondu favorablement en nous visitant en grands nombres encore une fois cette année. », a-t-il dit.

M. Caron confia également que beaucoup d’artistes auront trouvé preneurs pour leurs œuvres lors du Symposium, alors que le montant préliminaire des ventes s’élevait à plus de 50 000 $.

Le président ne manqua pas de remercier le président d’honneur, M. Denis Courchesne ainsi que tous les artistes présents lors de la fin de semaine.

Il offrit également des remerciements bien sentis à tous les visiteurs, au comité organisateur et l’ensemble des bénévoles, Patrimoine Canada, Tourisme Québec, les députés Alain Rayes et André Bachand, la ville de Danville, Toyota Richmond, la caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, le Hall de Shipton, ainsi que tous les précieux partenaires du Sympo. Pour ce qui est de la toile d’honneur, peinte de la main du président 2023, M. Denis Courchesne et généreusement commandité par la station CJAN 99,3 FM, celle-ci fut remportée per M. Michel Brochu de la ville d’Acton Vale.

« Les ventes de billets en ligne pour le tirage de la toile d’honneur ont littéralement fait un bond cette année, alors que nous avons enregistré trois fois plus de transactions que l’année précédente. C’est donc de très bon augure pour l’avenir. », de poursuivre M. Caron.

Parmi les points forts de la 24e édition, on dénota une participation record de jeunes aux ateliers offerts à l’espace Desjardins, les spectacles de musiques auront su combler les amateurs, notamment avec les prestations des Groupes GAZEBO, 100 % Colon et le spectacle hommage à Elvis, qui aura pratiquement fait salle comble.

C’est donc dire que tout est en place pour accueillir la 25e édition l’an prochain, où l’on est en droit de s’attendre à une programmation des plus marquantes pour l’occasion.

Le C.A du Symposium de Danville a d’ores et déjà procédé à une annonce importante en nommant deux présidents d’honneur pour l’édition anniversaire de l’an prochain, en les personnes de Mlle Geneviève Boivin-Roussy et de celui qui fut le président fondateur, M. Rénald Gauthier.

Fort à parier que d’autres surprises seront dévoilées aléatoirement d’ici septembre 2024, voilà certes un rendez-vous à ne pas manquer.