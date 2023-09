Une Signature importante pour la Ville de Danville

Danville — Arrivé à sa 24e édition, il faut avouer que la réputation du Symposium des arts de Danville n’est assurément plus à faire. Il s’agit d’un évènement qui revêt une importance capitale, non seulement pour les artistes en arts visuels de la région et de partout en province, mais aussi pour la vile hôtesse de cette grande fête annuelle.

« Il nous fait vraiment grand plaisir chaque année d’accueillir le Symposium et l’ensemble des gens qui y collaborent. En plus d’avoir la chance de recevoir la visite de fervents passionnés d’arts, de connaisseurs et d’artistes aguerris, nous avons le bonheur de croiser des amateurs qui découvrent à la fois le Sympo et la ville. Le Symposium représente assurément une belle carte de visite, afin d’inciter les gens provenant de secteurs peut-être un peu plus éloignés du nôtre, à se déplacer et venir nous rendre visite. Il s’agit sans contredit d’une signature assurément des plus édifiantes pour la ville de Danville et ses citoyens. », mentionne notamment la mairesse Satre.

Depuis les touts-débuts de l’aventure, la ville de Danville a continuellement été un fier partenaire de cette fête artistique.

« Le Symposium est ici chez lui et je peux vous assurer que la vision de l’ensemble des élus est commune à ce sujet. Bien entendu, toujours dicté par la réalité de la mesure de ses capacités, le conseil réitère son attachement profond et son soutien envers le Symposium et ses artisans. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour souhaiter une fois de plus le meilleur des succès aux organisateurs, souhaiter également la bienvenue à l’ensemble des artistes et artisans en exposition, de même qu’aux nombreux visiteurs qui parcourront notre charmante petite ville, au cours du long congé de la fête du Travail. En dépit des aléas causés par l’ampleur des travaux d’infrastructures au cœur de la ville, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, un excellent Symposium ! », de conclure madame Satre.