Un Symposium décentralisé, qui n’oublie pas le cœur du Carré danvillois

Danville — La 24e édition du Symposium des arts de Danville est à nos portes. Les activités de l’édition de cette année, qui se dérouleront du 1 au 4 septembre, se verront légèrement décentralisées. Il n’en demeure pas moins que l’aspect unique du carré villageois et de ses attraits artistiques, demeure au cœur de l’âme du Sympo.

« Il est important pour nous de nous adapter le mieux possible à la situation toute particulière, engendré par les travaux dans la municipalité. Il est clair que le symposium est une période charnière de l’année pour plusieurs commerces et galeries d’arts ayant pignon sur rue dans la municipalité. Qui plus est, le carré a toujours été un centre d’activités très fort à chacune des éditions du Sympo. Donc nous faisons tout en notre pouvoir pour éviter de le délaisser, et ce, même si ce ne serait que sur une base temporaire. », de confier le président du CA du Symposium des arts, M. Alain Caron.

Ce dernier mentionna également que des activités névralgiques auront lieu à la galerie G de BR, ainsi qu’à la galerie Perkins et le commerce l’Artère D. Expositions hautes en couleur, échanges, animation intérieure et prise de goûters, ne sont là que quelques-unes des activités à l’horaire de ces points de rencontre, toujours grandement appréciés des visiteurs.

L’accueil des danvillois, la diversité artistique, l’engagement du comité et le talent des créateurs, seront assurément autant de raisons qui permettront à l’édition 2023 de voir au-delà des contraintes et de faire de cette 24e édition, un autre véritable succès de participation.