Romantisme à l’honneur avec Cell-O-Péra

Saint-Camille— Le dimanche 27 août, à 15 h, aux Concerts de la Chapelle, place aux arias célèbres du répertoire lyrique avec le Duo Cavatine et son programme Cell-O-Péra! Noémie Raymond-Friset, violoncelliste et Michel-Alexandre Broekaert, pianiste, revisitent avec des arrangements inédits des airs opératiques parmi les plus célèbres, tels l’air du Prince Gremin tiré de Eugene Onegin (Tchaikovsky), Casta Diva de l’opéra Norma (Bellini), ou encore Le Vaisseau d’or (André Gagnon). Un medley tiré de West Side Story (Bernstein) et une pièce de Fauré complèteront avec bonheur notre concert dédié annuellement au piano, livré par deux musiciens talentueux et créatifs!

Lauréate de nombreux prix nationaux ou internationaux, nommés l’une des «30 Hot Classical Musicians under 30» par la CBC, Noémie Raymond-Friset se produit régulièrement à l’international à titre de chambriste ou soliste et mène parallèlement à sa carrière d’interprète un travail d’enseignement et de mentorat auprès de jeunes violonistes et chambristes aux États-Unis et au Mexique, tout comme M. Broekaert. C’est en 2012 qu’elle faisait la rencontre de celui-ci et que naissait une grande amitié et une fructueuse collaboration autour de leur passion commune pour la musique de chambre.

«Le nom de notre duo est inspiré de la première œuvre que nous avons apprise et jouée ensemble, soit la sonate de Poulenc pour piano et violoncelle, lorsque nous étudiions tous deux à l’Université de Montréal», relate Mme Raymond-Friset. «La grande curiosité et versatilité d’Alexandre et son talent particulier pour l’accompagnement en duo nous ont amenés à multiplier les collaborations et à fonder Cavatine en 2018», ajoute-t-elle.

Très actif sur la scène québécoise, lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux, M. Broekaert se démarque d’abord comme soliste (premier prix au Concours de Musique du Canada, au Concours de concerto de l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières et au Concours de concerto de l’Université de Montréal), avant de s’illustrer en musique de chambre, plus particulièrement en contexte chanteur-pianiste, notamment aux côtés de la soprano québécoise Andréanne Brisson-Paquin (Prix spécial du Jury du Concours international de chant-piano Nadia et Lili Boulanger 2011, et 2e Prix du prestigieux Concours international de Musique de Chambre de Lyon 2013).

Le public est donc invité, avec Cell-O-Péra, à découvrir deux artistes sensibles, dynamiques et polyvalents, et à revisiter des airs connus sous un nouveau jour!