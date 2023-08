Le Symposium des Arts de Danville fait preuve d’agilité et de créativité

Danville — C’est en présence de plus d’une vingtaine de personnes réunies au petit bureau d’information touristique de Danville, le vendredi 18 août dernier, que le président du conseil d’administration du Symposium des arts de Danville, M. Alain Caron procéda au dévoilement de la programmation de la 24e édition.

Sous la présidence d’honneur du peintre Denis Courchesne, ce seront plus 46 artistes en arts visuels qui seront présents à Danville du 1 au 4 septembre prochain.

La vente de billets de financement en vue du tirage de la toile d’honneur est de retour et cette année il s’agit d’une œuvre d’une valeur de plus de 1500 $ intitulée « Bon Voisinage », peinte par le président d’honneur et présentée par Tergeo.

Les gens intéressés à se procurer des billets, ceux-ci sont disponibles via internet à l’adresse : www.votresympo.com/toile_d_honneur/.

Les organisateurs auront dû eux aussi faire preuve de créativité, alors que plusieurs petits changements et/ou adaptations auront dû être apportés à l’horaire cette année, principalement en raison des travaux d’infrastructures majeurs, touchant présentement le cœur du village. Ainsi, certaines activités ayant généralement lieu au Carré seront déplacées à quelques pas de leur emplacement habituel.

De retour l’an dernier, le grand chapiteau fera à nouveau relâche en 2023 en raison d’un manque d’emplacements disponibles, cédant ainsi la place au Hall de Shipton, qui en assurera la relève en accueillant notamment les volets musicaux, de même que le talent des artistes locaux en exposition. Le comité organisateur transformera également l’aire du centre Mgr Thibault en terre d’accueil pour certaines activités et renommera, le temps d’un week-end, l’ancien gymnase, Salle Toyota Richmond.

La place Desjardins, pour la famille, fera partie des exilées sur le site du centre communautaire, en étant aménagée aux abords de l’entrée principale.

Toutefois, il était important pour le président du C. A. de spécifier que le comité n’abandonnait nullement le Carré, car ce dernier fait partie littéralement partie de l’ADN des danvillois et du Symposium.

Ainsi, le circuit de visite continuera de proposer des arrêts à l’Artère D, de même qu’aux galeries G de BR et Perkins, en plus d’ajouter un point au parcours, soit à la toute nouvelle galerie spécialisée dans l’art contemporain et la mise en valeur de pièces vintage, Art Authentique, située en face de l’église Sainte-Anne-Marie et de sa salle d’exposition.

L’Espace du Carmel et le site de l’Église anglicane, Sainte-Augustine, hébergeront également des œuvres d’artistes présents.

« Ce sera assurément une édition particulière en raison des travaux qui sont au cœur du circuit, mais c’est une réalité très compréhensible et nous composons avec la situation. Il est important de spécifier que le centre du village demeure tout de même accessible au public et je profite de l’occasion pour inviter les gens à aller encourager les commerces et galeries du centre du village. », de commenter notamment, M. Caron.

Ce dernier ajoute que par souci du comité de vouloir promouvoir encore davantage les talents locaux et de s’inspirer de ce qui se faisait jadis à la défunte fête au village, le Symposium a fait appel à des artistes de la région pour le volet musical.

C’est donc au groupe Gazebo que reviendra l’honneur de monter les premiers sur scène le vendredi soir, alors que la formation 100 % colons, foulera les planches en soirée le samedi et finalement, un hommage à Elvis, reproduisant un spectacle du King présenté à New York en 1968, viendra clore le tout de belle façon en fin de journée dimanche.

Parmi les nouveautés de la présente édition, soulignons particulièrement la présence d’ateliers d’explorations créatives chapeautées par La Chaumière Enchantée, qui se veut un lieu et un collectif à caractère artistique, social et inclusif où la majorité des femmes qui y séjournent vivent avec une déficience intellectuelle.

Voilà, certes, une initiative des plus intéressantes, afin de contribuer à la déstigmatisation et l’inclusion sociale.