Les Concerts de la chapelle : Infusion Baroque et son programme Virtuosa

Saint-Camille - Le dimanche 30 juillet prochain, à 15 h, aux Concerts de la Chapelle, place aux femmes, interprètes et compositrices, avec Infusion Baroque et son programme Virtuosa, hommage unique aux grandes musiciennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Formé d’Alexa Raine-Wright (flûte baroque et flûte à bec), Sallynee Amawat(violon baroque), Andrea Stewart (violoncelle baroque) et Rona Nadler (clavecin - remplacée le 30 juillet par Christophe Gauthier), Infusion baroque nous offrira des pièces de compositrices et interprètes plus connues des amateurs de baroque, telles Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre ou Anna Bon, dont les oeuvres figurent régulièrement aux Concerts de la chapelle, mais aussi de musiciennes extraordinaires tombées dans l’oubli en dépit d’une carrière publique parfois phénoménale.

« Lise Cristiani, première violoncelliste professionnelle connue, a parcouru l’Europe en tournée entre 1845 et 1853, poussant l’aventure jusqu’en Sibérie avec un Stradivarius de 1700 qui portait et porte encore son nom », raconte Andrea Stewart « Son talent était tel qu’à une époque où il était encore indécent pour les femmes de jouer de cet instrument, le public et les critiques se déplaçaient pour écouter ses concerts et non pas seulement voir une femme jouer», ajoute-t-elle.

Également interdite aux femmes parce qu’elle « déformait » le visage, la flûte devenait néanmoins, au milieu du XVIIIe siècle, l’instrument fétiche de la princesse Anne Amélie de Prusse.

« Bien qu’elle dût apprendre la musique en secret en raison d’un père violent qui détestait la culture, elle réussit à consacrer sa vie à la musique à titre de première compositrice pour flûte jouant également de cet instrument, » poursuit pour sa part Alexa Raine-Wright. « Elle a également contribué, grâce à sa collection de quelque 600 partitions, à la redécouverte des œuvres de J.S. Bach au XIXe siècle. »

Enfants prodiges, princesses et abbesses, femmes aux origines modestes : c’est à un rendez-vous musical inédit, truffé de récits émouvants sur ces femmes qui ont fait la musique, à défaut d’avoir fait l’histoire, en présence de 4 interprètes formidables au parcours déjà digne de mention, que le public est convié le 30 juillet prochain.