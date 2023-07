Saint-François-Xavier-de-Brompton — La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et le conseil de Fabrique invitent la population à assister à un concert gratuit organisé par Orford Musique le mercredi 26 juillet à 19 h 30, à l’église de Saint-François-Xavier.

« Il nous fera un grand plaisir de vous accueillir à ce concert donné par six à sept musiciens talentueux provenant de pays différents et du Canada. On apprendra sur eux et sur leur musique », affirme Denyse Morin, porte-parole du Comité de l’orgue, à l’église Saint-François-Xavier.

La soirée sera animée par Louis Brouillette, musicologue.

À la toute fin du concert, M. Brouillette, qui est aussi organiste, nous offrira une pièce magistrale à l’orgue Mitchell & Forte 1863.

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration financière de la municipalité de Saint-François-Xavier, le député provincial André Bachand, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Ville de Windsor, le député fédéral Alain Rayes.

Le concert est d’une durée d’environ une heure et quart. Il n’y aura pas d’entracte.

Pour plus de confort, apportez vos coussins.