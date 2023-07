Du théâtre cet été à Saint-Camille

Saint-Camille — Deux voyageurs sortis, on ne sait d’où découvrent une église abandonnée. En se frottant aux différents objets qu’elle abrite, ils font revivre, avec humour et nostalgie, nos jeux d’enfants, d’hier à aujourd’hui.

Voici la toute dernière pièce de théâtre des Broches à foin, dans une mise en scène éclatée, clownesque et non verbale, qui s’adresse aux spectateurs de 0 à 99 ans.

Le duo Les broches à foin est formé de Marie Tison et Denis Clément. «Ça fait quinze ans qu’on organise des ateliers et des pièces de théâtre à Saint-Camille, dans les villages autour et jusqu’à Sherbrooke. Entre autres, on a monté Les Belles-sœurs de Michel Tremblay en 2019 et Tu te souviendras de moi en 2021. Cette fois, on se retrouve seuls en scène — en duo — avec un spectacle qu’on a conçu de A à Z.»

Un spectacle intergénérationnel

Tout le monde devrait se reconnaître dans cette pièce parce qu’on a tous déjà été des enfants.

«On est parti avec des voix d’aînés et d’enfants de la région nous racontant leurs souvenirs de jeunesse. Finalement on se retrouve avec une comédie; une suite de tableaux drôles et touchants avec des accessoires empruntés à plusieurs époques. C’est foisonnant!»

L’idée nous est venue pendant nos ateliers de théâtre : créer des personnages d’adultes qui retombent en enfance! Ils ne font pas ce qu’on attend d’eux, se laissent distraire par un insecte, comptent leurs pas sur le trottoir, se tortillent en public ou se perdent en chemin. Bref, un terrain de jeu idéal pour le clown!»

Cinq dimanches cet été au Camillois

Comme l’histoire se déroule dans l’ancienne église de Saint- Camille, le décor est grandiose et met en valeur l’architecture et la grandeur du lieu; la lumière, le son, tout y est, et surtout, tout est prétexte au divertissement!

Une expérience culturelle originale — un produit local — pour les familles d’ici et de partout en Estrie, preuve que le théâtre professionnel en milieu rural est possible!

Tarifs réduits, familles et aînés. Journée spéciale aînés le 23 juillet : billets gratuits et autres surprises.

Merci aux partenaires et artistes qui ont collaboré.

Dimanche 15 h les 16-23 juillet et 6-20 août au Camillois, pour info :819 828-1126.