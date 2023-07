La galerie Art Authentique voit le jour à Danville

Danville — Notamment reconnu pour ses richesses artistiques et culturelles, la ville de Danville accueille depuis peu une toute nouvelle galerie d’art au cœur de sa communauté. Il s’agit de la galerie Art Authentique, laquelle a officiellement ouvert ses portes le 6 juillet dernier, dans les locaux du 137 de la rue Daniel-Jonson.

Ayant autrefois abrité successivement un magasin général, une boutique de chaussure et plus récemment une friperie, le bâtiment ancestral est aujourd’hui propriétés de l’écrivain, artiste et dorénavant galeriste danvillois bien connu, Nicolas F. Paquin.

Déterminé à vouloir redonner ses lettres de noblesse à l’endroit, le nouveau propriétaire entreprit d’amorcer le processus de restauration des lieux en mettant tout d’abord l’accent nécessaire sur le volet entourant une exploitation judicieuse de l’espace commercial.

Spécialisée dans l’art contemporain et la mise en valeur de pièces vintage, Art authentique se veut, selon les propres dires de monsieur Paquin, un choix stratégique, complémentaire et non-concurrentiel aux deux autres boutiques ayant pignon sur rue dans la municipalité, soit la galerie G de BR, ainsi que la galerie Perkins.

C’est donc sous une formule 5 à 7 et en présence de plus d’une soixantaine d’invités que l’inauguration officielle a eu lieu jeudi dernier. Lors de ce vernissage, les visiteurs ont notamment eu la chance de découvrir ou encore de redécouvrir, les œuvres des artistes Michelyne Périard, Alain Leblond, Pierrette Comeau, Sylvain Rivard et Martin Teves.

À noter également la présence de Lannïck Dinnard et la participation à l’exposition, du bachelier en arts plastiques et Philosophie, Eric Nado. Mentionnons que ce dernier, à l’aide de sa sculpture d’assemblage intitulée Selfie Man, « … interpelle la suffisance dont fait preuve l’humain face à lui-même dans une mécanisation parfaite et pourtant obsolète, de la captation de l’image de soi.»

Nul doute qu’avec l’ouverture et la gestion de ce nouvel endroit destiné à l’art visuel, l’auteur Nicolas F. Paquin, ajoute un ancrage de plus à son désir et son engagement de préserver une mémoire collective, et ce, à tous les niveaux.