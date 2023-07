Une première soirée musicale à Saint-Claude

Saint-Claude — Une première soirée musicale de l’été s’est déroulée vendredi dernier au parc de l’Église à Saint-Claude, à côté du clocher au cœur du village. Plus d’une centaine de personnes y ont participé.

À cette l’occasion, la musique rétro des Cool Brothers était au rendez-vous. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir de genre d’activités aux citoyens de se rassembler et jaser tous ensemble », affirme François Séguin, intervenant en loisir pour la municipalité de Saint-Claude.

« Une centaine de personnes étaient présentes, poursuit-il, ce qui valide notre décision d’offrir ce genre de soirée. La semaine dernière nous avons présenté un film en plein air et plus de 150 personnes étaient présentes. Cela démontre bien la volonté citoyenne de se réunir et passer du bon temps ensemble. »

La prochaine soirée musicale aura lieu le vendredi 21 juillet prochain, avec le rock des Frères Leclair.