Lili St-Cyr débarque au Théâtre des Grands Chênes pour l’été

Kingsey Falls — La saison estivale qui se pointe annonce non seulement l’arrivée des belles journées de chaleur, mais également le retour des charmantes soirées de théâtres d’été, dont notamment dans la magnifique salle Kingsey du Théâtre des Grands Chênes.

Cette année, c’est la pièce Lily St-Cyr qui sera en résidence à Kingsey Falls tous les week-ends, à compter du 30 juin, et ce jusqu’au 3 septembre prochain.

Le spectacle musical d’envergure réunira en scène des artistes de renom tel que Marie-Pier Labrecque (District 31, O.) dans le rôle-titre, laquelle sera appuyée d’une distribution riche en talents, comprenant Lunou Zucchini, Kathleen Fortin, Maxime Desnommée, Roger La Rue et Stéphane Brulotte.

Mise en scène par Benoit Landry et porté par la musique de Kevin Houle, les textes de l’autrice Mélissa Cardona, nous ramènent au milieu des années 40, alors que la Métropole, ayant échappé à la prohibition, offre toute une panoplie d’opportunités d’assouvir ses envies les plus précises.

La vedette américaine « envoutante et comique » Lili St-Cyr débarque alors à Montréal et vient chambouler la vie et les sphères professionnelles de plusieurs personnes.

« La pièce entremêle à la fois l’histoire et la fiction, car il faut savoir que Lily St-Cyr est une personne qui a réellement existé et qu’elle fut sans contredit, une figure très importante de cette époque au Québec. Elle a littéralement marqué notre histoire. Si des faits véritables, tels que son ascension au théâtre Gayety, sont abordés, certains autres personnages et situations fictives viendront toutefois s’ajouter à une histoire romancée de la main de l’autrice. Les gens seront à même de découvrir de grandes voix et de superbes acteurs. », de mentionner Mme Marie-Pier Labrecque, lors d’un entretien téléphonique, des plus cordial, quelques jours à peine avant la première de la pièce.

La comédienne, qui est bien connue pour ses nombreux rôles au théâtre et à l’écran, dont notamment dans les productions O, District 31 ou encore Toute la vie, en sera à une première expérience dans un rôle principal et elle se dit très enthousiaste d’avoir la chance de le faire dans une salle et un coin de pays qu’elle découvre également au même moment.

« J’en suis à une première visite dans ce joli coin du Centre-du-Québec. La salle est belle, les gens sont gentils et très accueillants, lorsque l’on ajoute cela à la grandeur de la pièce, j’entrevois assurément un bel été et avec bien du plaisir. », de conclure généreusement l’artiste.