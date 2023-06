Plus de 160 personnes au P’tit show d’humour à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor - C’est le vendredi 26 mai dernier qu’était présenté le spectacle de l’humoriste et auteur bien connu, Sylvain Larocque, dans le cadre du P’tit show d’humour, organisé au profit de la société de développement de Saint-Georges-de-Windsor.

L’évènement qui se déroulait à l’intérieur de l’église Saint-Georges aura su divertir comme il se doit les 161 personnes présentes. Julie-Pier Bissonnette, agente de développement et membre de l’organisation, souligne l’apport de la paroisse Cœur-immaculé-de-Marie, qui a généreusement permis de transformer le lieu de culte en salle de spectacle le temps de quelques heures.

« Merci aux spectateurs, à la paroisse, mais je crois qu’il faut également prendre un moment pour remercier chaleureusement notre artiste invité, Sylvain Larocque. Ce dernier a fait preuve d’un très grand professionnalisme en adaptant et/ou modifiant ses textes, afin de respecter le fait d’être dans un lieu sacré et toujours actif dans la communauté. Le P’tit show d’humour, ayant pour mission de recueillir des fonds pour la société de développement économique de Saint-Georges-de-Windsor et leurs activités courantes, tels que la halte routière, le marché public ou encore le tout nouveau jeu d’évasion extérieure, ne se veut pas le début d’une série de prestations continues. Nous souhaitons plutôt produire des évènements du genre de manière ponctuel, soit environ une seule fois par année et ce, pour le bien du fonctionnement opérationnel des initiatives de la société économique. Notre but n’est donc nullement de venir concurrencer ou interférer de quelques façons que ce soit dans les programmations qu’offrent les magnifiques salles de spectacles de notre région. », pris-t-elle bien soin de préciser.

Au final, grâce à l’implication de tous et au partenariat de la Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, Cooptel, la Caisse Desjardins des Sources et du député Alain Rayes, cette petite soirée de rire aura permis d’amasser tout près de 1500 $ pour la Sodev locale.