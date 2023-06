Des élèves dans le vidéoclip de Guy Marin

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Des élèves de l’école primaire de l’Arc-en-ciel de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont été invités à tourner le vidéoclip de l’auteur-compositeur-interprète Guy Marin.

Une vingtaine de jeunes de 5e et 6e années ont pris part au tournage. « Nous avons pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet. Les gens ont vraiment collaboré », soutient l’auteur-compositeur-interprète qui habite maintenant à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Il s’agissait de la pièce « Au fil d’Ariane ». « J’ai fait cette chanson pour valoriser l’école et l’éducation. Dans ce secteur, nous entendons parler surtout des mauvaises nouvelles : la violence dans les cours d’école, les mauvais professeurs, les mauvais parents. Je voulais, dans cette chanson, souligner tous les autres, les bons élèves et les bons parents. Il y en a partout et c’est eux qui bâtissent notre société », de dire M. Marin.

Le chanteur trouvait important de rendre hommage à ces gens. « C’est capital ! Dans ce vidéoclip, ce sont vraiment les élèves qui sont en valeur. Ce sont eux qui s’en viennent contribuer à notre société. »

Guy Marin est un auteur-compositeur-interprète originaire de la Côte-de-Beaupré. Il s’initie à la guitare dès le début des années soixante marquées par l’effervescence de groupes qui deviendront mythiques.

En 1981, il devient chansonnier et commence à se produire dans divers événements où il interprète de plus en plus ses compositions.

En 1993, il écrit et met sur pieds une comédie musicale qui remporte le prix de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF).

Après quelques années loin des projecteurs, il débute, en 2000, l’écriture d’un premier album, « Sortir de là », qui sera suivi par « Kwey », influencé par ses racines autochtones et par un opus éponyme qui parle de mer et d’amour. Les périodes d’écriture entrecoupées de spectacles.

Le vidéoclip est disponible sur YouTube depuis le 20 mai. La chanson est accessible sur toutes les autres plateformes.