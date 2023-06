Deux événements et un piano public à Richmond

Richmond — Les jeudi 8 et 22 juin prochains, la Corporation du Pays de l’ardoise, le Centre d’art de Richmond et le Bureau d’accueil touristique du Pays de l’ardoise invitent la population à deux événements artistiques et touristiques au cœur de la rue Principale de Richmond.

La musique et les arts visuels sont à l’honneur pour deux événements inédits autour de l’installation d’un piano public à même la rue Principale de Richmond.

Le 8 juin, dès 11 h — Les filles d’Ardoisie, groupe d’artistes réputées de la région, vont peindre en direct la boite du piano au milieu de la place René-Thibault. Ces cinq femmes artistes, amies dans la vie et au parcours créatif impressionnant, conçoivent sous une œuvre collective pour décorer la boite de protection de l’instrument.

Le 22 juin, dès 14 h — Le piano, dans sa boite décorée, est installé à même la rue Principale de Richmond. Le Centre d’art offre un concert en plein air sur la Place René-Thibault et le bureau touristique ouvre ses portes à tous pour le lancement de la saison estivale du Pays de l’Ardoise. Durant tout l’été, le piano sera géré par les étudiants du bureau d’accueil.