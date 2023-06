Le Festival cinéma du monde sur la route de Windsor

Windsor - Les 3 et 4 juin, le Festival de cinéma du monde sur la route vous invite à profiter d’une programmation réunissant 3 projections de films à la Maison de la Famille Les Arbrisseaux de Windsor ! Et c’est gratuit !

Cette quatrième édition du Festival de cinéma du monde sur la route est née d’un partenariat avec la Maison de la Famille Les Arbrisseaux, en collaboration avec la ville de Windsor et la MRC du Val-St-François, dans le but de se servir du cinéma pour créer des occasions d’échange et de rencontre pour toute la population du Val-St-François. Le Festival de cinéma du monde sur la route de Windsor est une présentation d’Hydro-Québec.

Voici la programmation de cet événement mettant à l’honneur des œuvres québécoises diversifiées et inspirantes.

Ciné-échange : samedi 3 juin, 14h

Le Coyote de Katherine Jerkovic (Québec | 2022 | 89 min | Langue : V.O. française | Drame)

Chef cuisinier dans ses beaux jours, Camilo est aujourd’hui un cinquantenaire usé qui travaille pour une compagnie d’entretien ménager. On devine un échec personnel dans le passé de cet immigrant solitaire installé à Montréal. Camilo souhaite se reprendre en main et l’occasion de retrouver sa passion culinaire se présente enfin. Tout est en place pour ce nouveau départ, mais Camilo reçoit la visite de sa fille Tania, avec qui il avait coupé les liens à cause de ses problèmes de toxicomanie. Tania lui apprend qu’il est grand-père et lui demande de prendre l’enfant en charge pendant qu’elle suit une énième cure de désintoxication. L’arrivée de ce petit-fils bouscule les plans de Camilo.

Suite à la diffusion de ce film, la réalisatrice Katherine Jerkovic sera présente virtuellement pour répondre aux questions du public.

Ciné-échange | samedi 3 juin, 19h

Frontières de Guy Édoin (Québec | 2022 | 94 min | Langue : V.O. française | Drame psychologique | 13 ans et plus)

Diane Messier vit sur une ferme des Cantons-de-l’Est près de la frontière américaine avec sa fille Sarah et ses deux sœurs, Carmen et Julie. À la suite d’un tragique accident tuant leur père, Diane développe un trouble paranoïaque. Elle se sent constamment menacée, protège farouchement son territoire et va même jusqu’à croire sa maison hantée par leur défunt père. Alertée par ses filles, Angèle, qui vit en Floride, s’inquiète et revient porter réconfort à Diane et tente de réunir le clan familial.

La projection sera suivie d’une période de discussion avec le public.

Ciné-famille | dimanche 4 juin, 9 h 30

Katak, le brave béluga de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay (Québec | 2023 | 82 min | Langue : V.O. française | Animation)

Alors que ses amis sont tous rendus blancs, Katak, le jeune béluga, est petit et gris. Pour prouver sa maturité, il compte exaucer le dernier souhait de sa mamie souffrante qui est de retrouver son premier amour dans le nord, à la Grande Banquise.

La projection sera suivie d’une activité et d’une discussion avec les enfants animées par la Maison de la Famille Les Arbrisseaux. Des surprises attendent aussi petits et grands !

Réservation

Bien que l’événement soit gratuit pour tous, il est recommandé de réserver votre place afin de participer aux activités et projections puisque les places sont limitées !

Pour ce faire, contactez directement la Maison de la Famille Les Arbrisseaux, soit par courriel à l’adresse [email protected] ou encore par téléphone au 819-628-0077. La Maison de la Famille Les Arbrisseaux se situe au 64, 3e Avenue à Windsor.