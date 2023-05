Le Festival Masq’alors! dévoile sa programmation : une  édition des plus Cosmix!

Saint-Camille - La 8e édition du festival Masq’alors!, seul festival exclusivement consacré à l’art du masque en Amérique du Nord, se tiendra du 27 mai au 4 juin 2023 au cœur de la MRC des Sources. Cette année encore, une programmation des plus éclatées vous sera présentée.

La Science-Fiction au Masq’alOFF!

Le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai, vous retrouverez Masq’alOFF!, notre programmation hors les murs de Saint-Camille. Lors de cette fin de semaine, La Meunerie de Saint-Adrien et Le Beam accueilleront des artistes, conférenciers et héros masqués pour une journée axée sur le thème de la science-fiction.

Pour la première fois, Masq’alors! est à La Mitaine de Val-des-Sources pour un dimanche après-midi culturel, artistique et ludique. Des activités en intérieur et en extérieur autour de la création d’une Bibitte de l’espace seront offertes pour toute la famille dans un esprit bon enfant!

Journée culturelle scolaire et spéciale Aînés!

Cette année, le festival vous propose une Journée culturelle scolaire sous le signe de l’inclusion, en partenariat avec l’Association des Sourds de l’Estrie. Des jeunes sourds estriens seront invités à partager la journée du 1er juin avec les élèves de l’école Christ-Roi de Saint-Camille. Ensemble, ils auront l’occasion d’échanger avec les artistes internationaux qui présenteront un peu de leur culture masquée et répondront à leurs questions.

Ensuite, Pafoli et Jaclo, deux artistes sourds de naissance, initieront un atelier ludique pour aider à interagir avec les personnes sourdes et malentendantes et faire tomber certains mythes et préjugés. Éducatif, magique… fous rires garantis! L’atelier sera suivi par leur spectacle de clown Sourd comme ça.

Pour les aînés, un forfait culturel sera proposé afin de découvrir à peu de frais les différentes activités du jeudi et du vendredi.

Des spectacles d’artistes d’ici…

Masq’alors! c’est d’abord des artistes venus des quatre coins du Québec qui nous émerveillent par leurs performances artistiques uniques!

Cette année encore, Les Broches à foin seront des nôtres, avec leur nouveau duo de clown Fous comme des balais! Nous accueillerons également la troupe de cirque sherbrookoise LaboKracBoom pour un spectacle extérieur à la tombée de la nuit et Horta Van Hoye avec sa performance Gesichter Geschichten… Histoires De Visages pour un moment de magie et de poésie autour du papier. L’artiste multidisciplinaire Marie-Pascale Bélanger présentera A comme animal et, enfin, nous célébrerons la communauté culturelle sino-canadienne avec le spectacle d’Aurore Liang et son spectacle d'initiation à l’Opéra de Pékin.

… et des traditions d’ailleurs

Cette année, le festival a la chance d’accueillir la troupe Le forum des danses traditionnelles de Côte-d’Ivoire! Composée de six artistes danseurs et musiciens, la troupe nous propose un tour d’horizon de la culture masquée ivoirienne. À travers des chants et des rythmes orchestrés par des instruments traditionnels tels que le balafon, le djembé et d’autres, Identité culturelle nous entraîne au cœur des coutumes ancestrales de différentes ethnies vivant en Côte d’Ivoire. Ainsi, nous partirons à la découverte des masques Gla, Zahoui, Boloï, Tchagba et Goly. Tout un voyage en perspective!

Avec le groupe Grouyan Gombo, vous pourrez participer à un atelier de danse entraînant aux saveurs des Bayous et Prairies et apprendre à danser le two-step et la valse cadiens, des danses traditionnelles du carnaval de Louisiane.

Josepha Lauth Thomsen, une artiste autochtone du Groenland spécialiste des danses masquées traditionnelles, nous entraînera à travers les mythes et rituels groenlandais dans une performance masquée impressionnante et intrigante.

D’autre part, Anana Rydvald, originaire du Danemark, et Infinithéâtre et Level 4 Theatre production, sauront nous toucher avec The Sighlence of Sky, pièce non-verbale de masque et de mime autour du thème de la neurodivergence.

L’actualité s’invite dans la programmation

Le cycle de conférences et tables rondes permettra encore une fois d’aborder des sujets d’actualité autour de la création artistique, des traditions culturelles masquées ou même des liens subtils entre les œuvres de science-fiction et la science politique.

Des expositions de toutes les couleurs!

Concernant les arts visuels, le festival accueillera l’exposition (Dé)masquer, (Un)masking, (Des)enmascararse de Maria Ezcurra, Masques intergalactiques de Isabelle Therrien,Un monde à réunifier de Horta Van Hoye, Nostalgie des origines de Noémie de Pas, et une exposition dédiée aux masques de nos invités Masques de carnaval et de fête!



Lors de chaque édition, la jeune relève estrienne en arts visuel est mise à l’honneur s. Cette année, nous présentons les œuvres d’élèves de l’École secondaire de La Ruche à Magog et d’étudiants en graphisme du Cégep de Sherbrooke. Sans oublier, bien sûr, la traditionnelle exposition collective Masq’alors! mettant en vedette une quinzaine d’artistes de la région ainsi que les expos Masques dans tous les sens et Le village masqué, visible à l’extérieur, à travers le cœur villageois de Saint-Camille.