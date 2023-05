Le Festival du Québec Défricheur de Wotton rend hommage à Jean-Paul Guimond

Wotton — De retour après quelques années d’absences, notamment en raison de la pause imposée par la situation sanitaire difficile, le festival du Québec défricheur de Wotton(FQD) dévoile une programmation renouvelée dans le cadre de sa 9e édition.

L’évènement, dont les activités se dérouleront respectivement les 20 mai (salle de l’église) et 21 mai (salle Ti-Maurice Landry), promet d’être fertile en émotions, alors que le comité organisateur profitera de ce moment pour notamment honorer l’illustre Jean-Paul Guimond.

Véritable légende vivante de la musique traditionnelle, monsieur Guimond aura su inspirer plusieurs générations de chanteurs et musiciens à travers la province, le pays et même ailleurs.

Résident de Wotton depuis toujours, l’agriculteur et chanteur, aujourd’hui âgé de 90 ans, fut entre autres récipiendaires en 2005, du prix Aldor, créé à la mémoire de l’harmoniciste Aldor Morin, en plus de se voir être nommé lauréat par le Conseil québécois du Patrimoine vivant en 2020, de la mention Maître de Traditions vivantes.

C’est donc dans le but d’honorer l’apport de M. Guimond à l’effervescence de la musique traditionnelle, au rayonnement du village de Wotton, ainsi que pour célébrer un héritage artistique dépassant largement le cadre de nos frontières, que le FQD a décidé de rendre hommage à l’homme et l’artiste cette année.

Surnommé le « réparateur » de chansons, M. Guimond verra défiler sur scène lors de la soirée du samedi, des artistes de renoms figurant parmi ses coups de cœur personnel, avec lesquels il aura eu la chance de collaborer ou encore d’inspirer le travail au fil des ans.

Ainsi, le public présent aura l’occasion quasi unique d’assister à une prestation collective où viendra s’incorporer graduellement plus d’une dizaine d’artistes, tels que Yves Lambert, Gabrielle Bouthillier, les membres de l’ensemble vocal Musique à bouches, Olivier Brousseau, Jérôme Fortin, Michel Grandmaison et David Bélanger.

Ils seront aussi accompagnés de Patrick Goulet (Bal à l’huile) et Stéphanie Blanchette (Duo Pièce sur Pièce, Duo Tang et Jaune). Enfin, les frères jumeaux Félix et Samuel Sabourin du groupe Le Diable à cinq, ainsi que les Chanteux en provenance des régions de Lanaudière, Laurentides, Laval, l’Estrie, la Montérégie, Montréal, Outaouais et Québec.

Cérémonies, concert maître-enfant, cocktail, souper de mets typiquement canadien-français (payant et sous réservation), dîners et soupers à la galette de sarrasin sur une base de contribution volontaire, expositions de photos, musique Trad à l’espace des chanteux et plus encore, viendront égayer une programmation déjà bien étoffée. Mentionnons également qu’en lever de rideau, l’organisation soulignera les nominations des rues Lumina-Bélisle et Jérôme-Caron.

La coordonnatrice du festival, Mme Manon Vaillancourt, tenait d’ailleurs à témoigner de toute sa gratitude envers ceux et celles qui auront permis la réalisation de cet événement.

Cela permettra ainsi de continuer à mettre en valeur l’histoire locale et ses premiers colons, de même que célébrer au passage le legs d’un grand wottonnais, par l’entremise d’un geste concret de reconnaissance au sein de sa propre communauté.

Pour consulter la programmation complète et/ou pour avoir de plus amples informations en lien avec la 9e édition du festival du Québec défricheur de Wotton, on consulte la page internet de l’organisme promoteur à l’adresse : www.animationshistoriquesmv.com.