Le jeune public est servi ce printemps au Centre d’art de Richmond

Richmond — Pour son quarantième printemps, le Centre d’art de Richmond se tourne vers les spectateurs de l’avenir et propose une riche programmation destinée au jeune public.

Collaborant pour une première fois avec le festival Petits Bonheurs, le Centre d’art présentera, le dimanche 7 mai prochain, le spectacle Flocon.

Théâtre de marionnettes, d’ombres et de lumières, ce spectacle interactif destiné aux 5 à 9 ans s’inspire des légendes traditionnelles inuites pour raconter l’histoire d’une aventurière et d’un manchot en voyage dans le nord.

Sur une grande carte du Canada, les spectateurs les suivent dans leur périple au Nunavut. Dans son igloo, une peau de phoque, écran d’ombres et de lumières où les images s’animent. Une question se pose : comment naissent les aurores boréales ?

L’activité sera suivie de l’écoute d’un épisode du Balado des Petits ours, produit par le Petit Théâtre de Sherbrooke, et d’un bricolage thématique.

Nora la trotteuse

De plus, le Centre d’art accueillera, ces jours-ci, plus de 700 élèves des écoles primaires du Plein-Cœur (Richmond), St-Francis (Richmond) et Saint-Philippe (Windsor) dans le cadre de représentations scolaires de Nora la Trotteuse, spectacle porté par les artistes multidisciplinaires Roxane Beaulieu, Gabrielle Marquis et Mylène Guay et créé en grande partie dans le cadre de résidences au Centre d’art de Richmond.

Au fil de rencontres et de péripéties, la petite Nora apprend à se laisser guider par la communauté qui se tricote autour d’elle et transporte les spectateurs dans un univers insolite et poétique alliant le conte en images, la musique en direct et la marionnette. Ce spectacle s’est avéré un véritable coup de cœur pour toute l’équipe du Centre d’art !

Ample man danse

Enfin, en juin, cinq classes de troisième cycle (5e et 6e année) de l’École du Plein-cœur participeront à des ateliers de médiation culturelle en danse, présentés par Ample Man Danse. Ces ateliers prennent comme point de départ un thème sur lequel les jeunes participants s’expriment en créant un vocabulaire de mouvements et de danse.

Par la suite, ce sont tous les élèves de l’école qui assisteront à un spectacle de danse intitulé Piano Public, réunissant deux danseurs et un pianiste. Ce dernier projet est rendu possible grâce au soutien de Patrimoine Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et à une collaboration avec Réseau Centre, La danse sur les routes du Québec et Ample Man Danse.