Guy Marin chante « En français »

Saint-François-Xavier-de-Brompton – En plein Semaine de la langue française et de la francophonie, l’auteur-compositeur-interprète Guy Marin lance une nouvelle pièce musicale, accompagnée d’une vidéo, dans le but de défendre la langue française.

« J’ai des inquiétudes. En Amérique du Nord, nous sommes minoritaires comme une petite tribu de Gaulois. C’est un petit peu difficile de s’en sortir. Pas parce qu’elle est plus belle et plus rationnelle qu’une autre, mais c’est notre langue maternelle, celle qui nous permet d’exprimer notre pensée. Il y a des choses que l’on peut dire en français qu’on ne peut pas exprimer dans une autre langue », affirme Guy Marin.

Sur un air de Bossa, dans cette nouvelle pièce entièrement revisitée, Guy Marin exprime son besoin de vivre dans sa langue maternelle, le français. Dans ce cri du cœur, il chante sa crainte de voir toute notre expression francophone, jusque dans nos rêves, disparaitre au profit de la rentabilité.

D’ailleurs, la chanson s’intitule « En français ». Cette version a été rendue possible grâce à la collaboration de Jean-Thomas Roy, technicien et réalisateur, de Sylvain Ouellet (batterie) et Germain Ouellet (basse).

« En français » version remastérisée est disponible en format numérique sur iTunes et sur toutes les plates-formes d’écoute en continu.

Guy Marin est un auteur-compositeur-interprète originaire de la Côte-de-Beaupré. Il s’initie à la guitare dès le début des années soixante marquées par l’effervescence de groupes qui deviendront mythiques.

En 1981, il devient chansonnier et commence à se produire dans divers événements où il interprète de plus en plus ses compositions.

En 1993, il écrit et met sur pieds une comédie musicale qui remporte le prix de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF).

Après quelques années loin des projecteurs, il débute, en 2000, l’écriture d’un premier album, « Sortir de là », qui sera suivi par « Kwey », influencé par ses racines autochtones et par un opus éponyme qui parle de mer et d’amour. Les périodes d’écriture entrecoupées de spectacles.

« Je suis actuellement dans une période d’écriture. J’ai donné peu de spectacles dernièrement. Pour 2024, nous sommes en préparation pour certains projets », mentionne celui qui a à son actif trois albums.

Si, aujourd’hui, il peut jouer avec les mots de cette façon, c’est qu’il y a une formation en langue française et en linguistique. Il a d’ailleurs travaillé comme professeur de français durant plusieurs années.