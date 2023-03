De la musique baroque à l’église de Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Un concert de musique baroque aura lieu le 2 avril, dès 14 h, à l’église Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Vous entendrez la voix magnifique de Maude Fréchette-Gagné qui a chanté l’été dernier à notre église lors d’un tournage qui a été télévisé à l’automne », souligne Denyse Morin, porte-parole du Comité culturel et de l’orgue de l’église Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Mme Fréchette-Gagné sera accompagnée à l’orgue et au clavecin par Maryse Simard et par Jean-Yves Saint-Pierre, qui interprétera des pièces de musique avec des instruments à vent comme quelques modèles de flûtes et la clarinette.

Au programme, les personnes présentes pourront entre autres entendre des pièces de Bach, de Vivaldi et de Rameau. « Ce qui est une belle surprise, c’est que deux œuvres de Francesca Caccini (1587-1641), compositrice italienne, seront entendues », soutient Mme Morin.

Pour une sonorité maximale, le concert sera partiellement filmé au jubé et reproduit sur grand écran en avant de l’église.

« En ce dimanche de printemps, il s’agit d’une bonne façon de se ressourcer avant la fête de Pâques », insiste Mme Morin.

Il n’y aura pas de billets en prévente. Ils seront vendus à la porte au coût de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants et gratuits pour les 12 ans et moins.