Les Concerts de la Chapelle soufflent leurs 15 bougies

Saint-Camille - Du 16 avril au 30 septembre 2023, à raison d’un concert par mois, les amoureux de musique classique ont rendez-vous au Centre le Camillois, à Saint-Camille, pour la 15e saison des Concerts de la chapelle.

Cette programmation anniversaire réserve de belles surprises au public, dont deux ensembles français de passage à Saint-Camille dans le cadre d’une tournée canadienne.

« C’est la première fois que nous avons la chance d’inviter des ensembles de l’étranger », explique M. Jean-Pierre Harel, directeur artistique des Concerts de la chapelle. « Les circonstances nous font cadeau de deux compagnies françaises de passage au Québec, disponibles pour se déplacer dans notre village le temps d’un concert. C’est un magnifique présent d’anniversaire que nous avons hâte de partager avec le public! », s’enthousiasme-t-il.

Le 16 avril, à 15 h, l’ensemble La Rêveuse (Orléans) ouvre les festivités avec Le Concert des oiseaux, programme dédié à des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles inspirées du chant des oiseaux. Couperin, Rameau, Purcell, et autres seront interprétés, sur des instruments anciens, par quatre musiciens d’exception : Florence Bolton, cofondatrice et directrice de La Rêveuse (basse et pardessus de viole), Benjamin Perrot, cofondateur de l’ensemble (théorbe), Sébastien Marq (flûtes à bec et flageolets d’oiseau) et Jean Miguel Aristizabal (clavecin). « Ce répertoire est idéal pour initier les enfants à la musique de concert, d’autant plus que ceux-ci sont admis gratuitement jusqu’à 12 ans inclusivement », souligne M. Harel.

Le 14 mai à 15 h, l’Ensemble Hemiolia (Calais) présente un programme entièrement italien avec le violoniste Emmanuel Resche-Caserta, la violoncelliste Magdalena Probe et le claveciniste Takahisa Aida. « Cet ensemble fait un travail remarquable de mise au jour de compositeurs "oubliés” », précise M. Harel. La Musa di Novara (La muse de Novara), titre de ce concert, réfère à Isabella Leonarda, musicienne à qui l’on doit les plus anciennes sonates écrites par une femme et dont on soulignait en 2020 la naissance il y a 400 ans. » Deux autres violonistes et compositeurs de la Renaissance italienne, Archangelo Corelli et Giovanni Antonio Pandolfi, mettront en valeur l’importante recherche musicale entreprise par Hemiolia ainsi que le talent exceptionnel de M. Resche-Caserta, premier violon des ensembles Hemiolia et des Arts florissants.

Le samedi 10 juin à 19 h 30, les Boréades de Montréal nous serviront un florilège de musique de chambre de la période du règne des Stuart (XVIIesiècle), un « Private Musick » que l’on entendait autant à la cour anglaise que dans les demeures privées. « Les Boréades nous visitent annuellement dans le cadre de l’Académie de musique ancienne de Saint-Camille, dont ils sont coproducteurs et enseignants. Le public ne se lasse pas de leur approche ludique de la musique et de leur désir manifeste d’en faire découvrir les milles facettes aux spectateurs, aussi néophytes soient-ils. Quiconque apprécie l’écoute de la musique ancienne appréciera assurément ce concert », promet M. Harel.