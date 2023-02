Un site internet renouvelé pour l’organisme RAVIR

Saint-Georges-de-Windsor - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) de la région, bénéficie depuis peu d’un site internet renouvelé et modernisé, et ce, pour les plus grands bienfaits de l’ensemble de ses membres.

Réalisé par Émilie Burelle et financé en partie par la MRC des Sources, dans le cadre du programme d’appel de projets en culture, le nouveau site www.ravir.ca, rassemble de multiples informations telles que l’ensemble des activités de l’organisme, une page munie de liens et de ressources utiles pour les artistes, des précisions sur les modalités d’adhésion, un répertoire mieux adapté destiné aux membres, ainsi que des suivis concernant les expositions ayant lieu dans les couloirs du CIUSSS de Val-des-Sources.

« Dans un souci de bien servir ses membres et de tenir informé le public en général, c’est avec grand plaisir que Ravir lance son tout nouveau site web aux couleurs du jour. Une soixantaine d’artistes vivant en ruralité ont pu refaire leurs portraits et mettre à jour leurs nouvelles productions. De plus en plus, les artistes doivent exploiter le monde numérique afin de se mettre en valeur et de faire partie intégrante de l’offre culturelle de leur région et d’ailleurs. Depuis 2009, RAVIR met en place des projets intégrateurs qui aident les artistes à diffuser leur travail, à se faire connaître de la population et à travailler en collaboration avec leur milieu, Ravir, par son nouveau portail, comblera parfaitement ces orientations. », pouvait-on lire dans le communiqué émis par l’organisme.