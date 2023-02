Deux artistes émergents sur la scène du Centre d’art de Richmond

Richmond - Le samedi 4 février, dans le cadre de sa soirée « découverte », le Centre d’art de Richmond présente deux artistes émergents; Gabriel Noël et Marsö Margelidon, en première partie.

« Dans l’optique de rendre la culture accessible et de faire connaître des artistes, le billet pour la soirée est seulement au coût de 15 $ », souligne Shanelle Sauvé, coordonnatrice aux communications et aux événements au Centre d’art de Richmond.

Auteur-compositeur-interprète originaire de Durham-Sud, Gabriel Noël présente des chansons folks dans un entrelacement de guitares acoustiques et de claviers analogiques en chantant des textes intimes et introspectifs.

D’introspections fécondes, ses chansons folks aux riches harmonies transposeront les personnes présentes au cœur de paysages intérieurs où le rêve et la lucidité se répondent doucement.

Marsö Margelidon est un artiste aux racines françaises et au feuillage québécois. De sa voix feutrée et de ses mots malicieux, il raconte l’intime, le désir brûlant du tout, du rien, coup d’un soir et grand Amour, les jamais et les toujours. Il présente, en duo avec Gabriel Viniuela-Pelletier, un spectacle de chanson francophone groovy.