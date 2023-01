L’émission jeunesse Vite pas vite en tournage à Danville

Danville — La populaire émission jeunesse Vite pas vite, produite à Saint-Camille par les productions du treizième et diffusée depuis plusieurs années sur les ondes de Ici Radio-Canada Télé était de passage à Danville au cours de la fin de semaine dernière.

C’est bien installé dans les locaux de l’entreprise Beauchemin Industriel sur la rue du Carmel, que les animateurs Jean-Sébastien Busque et Frédéric Choinière ont accompagné samedi dernier, des jeunes de la région de niveau primaire, au cœur de différentes expériences particulières, où la vitesse et l’extrême lenteur se sont côtoyées.

Sélectionnés à partir d’un concours au sein duquel ils devaient soumettre des idées d’expériences, les jeunes ont pu travailler à la préparation et la réalisation de leurs expériences avec les coanimateurs et l’ensemble de l’équipe de tournage en place. Les habitués de l’émission reconnaitront également Bob, le mannequin aventurier qui se retrouve la plupart du temps l’acteur principal propulsé au cœur même des expériences insolites à réaliser.

Le principe étant de produire une scène en temps réel, pour ensuite visionner chacune des images enregistrées à l’aide d’une caméra haute vitesse des plus spécialisées. Si l’équipe de production élisait principalement leurs lieux de tournages dans les différentes écoles depuis ses tout débuts, voilà maintenant que des endroits comme l’usine danvilloise de fabrication de composantes industrielles sur mesures ou autres, deviennent graduellement le théâtre du laboratoire mobile expérimental de l’émission.

Ainsi, deux épisodes ont été tournés au cours de la journée, dont la période de préparation et de captation pour l’équipe de production s’est étendue sur plus d’une dizaine d’heures au total. Bien que l’on ne veuille pas dévoiler précisément le contenu des épisodes tournés, il est tout de même possible de dire que l’essentiel des expériences insolites fut réalisé à l’aide d’une presse de plus de 50 tonnes, utilisée dans les opérations courantes de l’entreprise.

La date de diffusion demeure encore inconnue pour le moment, mais une chose est sure, le plaisir ressenti par les jeunes participants, n’aura certainement d’égale que le résultat et la magie déployée par les images, qui seront assurément encore plus saisissantes les unes que les autres, lorsqu’il nous sera possible de les visionner le moment venu.