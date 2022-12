Fin de l’association entre Événements Lodge et le Symposium des arts de Danville

Danville — Après plus de 15 années d’association et de succès en tant que partenaire à l’organisation et à la présentation du Symposium des arts de Danville, l’entreprise Événements Lodge et sa présidente Isabelle Lodge, décide de se retirer en ne renouvelant pas son mandat en vue de la 24e édition ; laissant ainsi place à de nouvelles ressources potentielles pour l’équipe du Symposium.

C’est en effet l’annonce conjointe qui a été faite à la toute fin de la semaine dernière par les deux parties impliquées. Il est important de mentionner qu’aucun litige ne pousse à cette décision, mais bien une restructuration des services visés par Mme Lodge pour son entreprise. Le communiqué d’information remis aux médias faisait état d’une décision d’affaire portée essentiellement sur un plan tendant à pencher davantage vers le volet corporatif que touristique pour Événements Lodge dans le futur.

Un changement qui vise également à permettre un meilleur équilibre travail-famille pour la femme d’affaires.

« Tous les membres du conseil d’administration s’entendent pour dire que le départ d’Isabelle ébranlera l’organisation du Symposium et qu’ils devront réviser et réorganiser la logistique de l’événement. Alain Caron, président du CA et Rénald Gauthier, président fondateur, parlent au nom du conseil qui tient à remercier le travail remarquable qu’Isabelle a accompli à travers toutes ces années autant pour l’organisation du Symposium que pour la promotion du patrimoine historique de Danville, son virage vert et l’objectif constant de choisir des fournisseurs et partenaires locaux. », pouvait-on également lire dans le communiqué officiel.

Il s’agit donc d’un tournant important pour le Symposium des arts, qui se doit à présent de mettre en place, somme toute relativement rapidement, une structure et une nouvelle équipe de production à l’organisation. De ce fait, la direction se dit ouverte aux suggestions d’implication de la part du grand public.

« Le Symposium des Arts est à votre écoute si vous croyez que vous pouvez contribuer à l’organisation autant bénévolement que professionnellement. Si vous avez des aptitudes à l’organisation d’événements, n’hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez nous écrire via “messenger” ou par courriel à info@SymposiumDeDanville.com » de conclure la note de presse.