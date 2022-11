Boulv’Art Saint-Camille finaliste au prix Développement culturel 2022

Saint-Camille —Le lundi 7 novembre dernier, le Conseil de la culture de l’Estrie dévoilait les finalistes aux Prix en arts et cultures et Boulv’Art Saint-Camille, se retrouve en nomination dans la catégorie Développement culturel 2022, avec la production La route des concerts.

Finaliste à cette remise en compagnie de la compagnie de danse SURSAUT et des Productions Muses et Chimères, Boulv’Art Saint-Camille court la chance de se mériter le prix soulignant une initiative marquante et innovante qui a contribué au développement des arts et de la culture en Estrie au cours de la dernière année et auquel est assorti d’une bourse de 1000 $.

« La Route des Concerts, billetterie mutualisée visant à favoriser la découverte de petits diffuseurs de musique classique, est le fruit d’un travail collectif d’idéation et de mobilisation débutée en 2019 et qui culminait en septembre dernier avec la mise en ligne d’un site web transactionnel réunissant 9 diffuseurs sis majoritairement en Estrie, en milieu rural et dans des lieux patrimoniaux. Coordonnée par Chantal Boulanger, fondatrice des Amis de l’orgue de l’Estrie et Jean-Pierre Harel, fondateur et vice-président de Boulv’Art Saint-Camille, la Route des concerts favorisera le rayonnement et la pérennité des diffuseurs, forts nombreux en Estrie et partout au Québec, qui cherchent à partager leur amour de la musique de concert avec le plus grand nombre. En recrutement continu de nouveaux diffuseurs, ce site web est appelé à devenir un portail incontournable au Québec pour la promotion de la musique classique. » faisait état le communiqué émis par l’organisme de Saint-Camille.

Par ailleurs, l’organisme Boulv’Art Saint-Camille se disait très fier de pouvoir partager cette nomination avec ses partenaires diffuseurs qui sont : la Salle Bandeen — Musique chez nous, Les Amis de l’orgue de l’Estrie, L’Harmonie des saisons, Sur la scène Davignon on Stage, l’Espace culturel Saint-Gilles, l’Espace culturel Cookshire-Eaton, Le Vitrail — Espace culturel et les Concerts Saint-Sébastien.

Les gagnants de cette catégorie de même que les autres en compétitions au cours de cette soirée seront connus le 7 décembre prochain à 18 h, dans le cadre de l’Apéro culturel, présenté en direct de la Maison du Cinéma à Sherbrooke.