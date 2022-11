Le P’tit Bonheur de Saint-Camille présente : Dehors novembre

Saint-Camille —Le spectacle Dehors novembre se posera au Centre Le Camillois de Saint-Camille ce samedi 29 octobre 2022, présenté par le P’tit Bonheur du même village.

« Au cœur de la création de l’album mythique des colocs »

Automne 1996, Saint-Étienne de Bolton. — André Dédé Fortin chanteur du groupe Les colocs et Vander, le nouveau bassiste du groupe, se réunissent dans un chalet en Estrie. Cette retraite artistique permettra de créer sans tabous et avec sensibilité les pièces les plus marquantes de l’album Dehors novembre.

Le comédien Hubert Proulx et Vander, vous transporteront au cœur de la création de l’album « Dehors Novembre ». Découvrez l’histoire derrière la composition des chansons ainsi que le cheminement créatif de l’auteur qu’était André Dédé Fortin.

Entre confidences et discussions passionnées sur le Québec et la vie, laissez-vous bercer par la poésie des textes de cet album phare. Mise en scène : Marilyn Bastien et Vander.

Dehors novembre, troisième album des Colocs et chant du cygne de Dédé Fortin, revivra sur scène. Non pas sous forme de spectacle hommage, mais dans une pièce de « théâtre documentaire musical » inspirée des souvenirs d’André Vanderbiest, dit Vander, dernier bassiste du groupe.

Un moyen pour que résonne encore la voix immense de Dédé, même plus de 20 ans après sa disparition.

« Ce spectacle, je le vois vraiment comme un ami qui nous présente un ami », résume la metteuse en scène Marilyn Bastien, qui a aidé à « théâtraliser » le récit de Vander, qui avait déjà raconté la création de Dehors novembre sous forme de conférences.

Le musicien d’origine belge assure vouloir mettre en avant « la poésie et l’humanité » de Dédé Fortin en racontant les petits et grands moments de la création de ce disque phare de la musique québécoise et sa relation intime avec le leader des Colocs.