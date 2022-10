La Corporation du Pays de l’ardoise gagne un prix national

Richmond —La Corporation du Pays de l’ardoise a reçu le Prix identité et attractivité lors du 35e colloque de Rues Principales tenu à Québec.

« Ça nous a fait un grand plaisir. Ce sont surtout des encouragements. Obtenir les grands honneurs aussi tôt dans notre projet, c’est très encourageant. Ça fait seulement 14 mois que nous sommes associés à Rues Principales. Les autres organismes travaillent des années avant de mériter un tel prix », souligne Laurent Frey, directeur général de la Corporation du Pays de l’ardoise.

Les membres du jury ont voulu reconnaître l’ensemble des actions réalisées depuis le début de 2021 par ce nouvel organisme qui travaille en collaboration avec la Ville de Richmond à la revitalisation et l’attractivité du centre-ville de Richmond qui constitue le cœur du Pays de l’ardoise.

Selon les responsables de Rues Principales, « en 2021, la Ville de Richmond a confié à la Corporation du Pays de l’Ardoise, un mandat pour intégrer, dans une démarche synergique, le développement de la rue principale et celui du tourisme régional. Une concertation sans précédent voit le jour entre les acteurs. Entre autres, ils prennent en charge l’embellissement de vitrines de commerces vacants, la production du journal municipal et le balisage de pistes cyclables. La Corporation du Pays de l’Ardoise a su engager les forces vives de son milieu pour donner un signal fort de revitalisation. »

Déjà des résultats tangibles et visibles sur la rue Principale découlent des actions mises en œuvre : implantation d’un bureau d’accueil touristique accrédité par Tourisme Cantons-de-l’Est, ouverture d’une galerie-boutique offrant une vitrine aux artistes et artisans de la région, embellissement de l’espace public par la présence de sculptures originales et par l’affichage d’œuvres dans les vitrines des commerces vacants…

La Corporation a aussi contribué à faire du centre-ville de Richmond un milieu de vie attrayant pour la population, et ce, en créant un événement familial festif annuel sur le thème du cirque.

La Corporation met aussi l’accent sur des activités de consultation et de mobilisation pour susciter et encourager la participation des citoyens et des commerçants.