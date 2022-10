Quand la génération X rencontre la génération Y

Valcourt – Cet automne, le Centre d’exposition Yvonne L. Bombardier présente le travail des artistes estriens Sébastien Pesot et Jérémie St-Pierre, réunis ici pour l’exposition X, Y. Issu d’une conversation avec les deux artistes, le titre est ouvert à l’interprétation : deux lettres qui à la fois les unissent et les opposent; deux générations, et l’influence de celles-ci sur le travail présenté.

L’exposition Sticky Study de Sébastien Pesot, met de l’avant un corpus d’œuvres, dont plusieurs inédites, qui relate l’influence encore perceptible d’une époque dans laquelle les contextes sociaux menaient à la révolte (menace nucléaire, guerre froide, chute du mur de Berlin, etc.). En plus d’être une culture musicale, le punk rock est un mode de vie que Pesot connaît bien et dont il présente les traces à la manière d’un archéologue.

Dans Qu’est-ce qui se trame?, Jérémie St-Pierre nous guide vers un monde parallèle grâce à une série d’œuvres picturales grand format qui présentent des paysages aux couleurs éclatées et à la gravité inversée. St-Pierre imagine sur canevas des scènes oniriques qui abordent de manière directe des thématiques actuelles, propres à l’ère des millénariaux, telles que le déclin de la biodiversité et l’arrivée massive des technologies numériques.

L’exposition X, Y nous guide à travers un parcours d’œuvres pluridisciplinaires dans lequel les deux artistes partagent un point de vue personnel sur les enjeux de leur époque respective.