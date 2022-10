L’auteure Amélie Dubois sera de passage à l’étang Burbank

Danville —La prolifique romancière danvilloise, Amélie Dubois fera une halte de quelques heures sous la gloriette de l’étang Burbank le samedi 15 octobre prochain, afin d’initier une rencontre avec les amateurs de lectures et le grand public.

L’évènement, qui est prévu de 14 h à 16 h, sera également un moment propice pour l’auteure de procéder localement, au lancement de ses deux plus récents ouvrages. Le premier intitulé : « Ce qui se passe au camping, reste au camping » est le 16e roman adulte issu de la plume d’Amélie Dubois et un nouveau tome assurément fort attendu des amateurs de la populaire série du même nom.

Rappelons d’ailleurs que le premier livre : « Ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique », s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires jusqu’à maintenant. Le second, qui a pour titre : « Mali et le raton poltron », est quant à lui, le troisième roman jeunesse de l’écrivaine à succès. « Il ne s’agira pas d’un lancement traditionnel avec des lectures de passages divers, mais plutôt un rendez-vous dédicaces avec les lecteurs où il sera possible d’échanger et de partager tous ensemble. », de commenter celle qui est publiée depuis 2011, par la maison d’édition indépendante : les éditeurs réunis. Il est à noter qu’en cas de pluie, l’évènement sera remis aux mêmes heures le lendemain.