Concert Hommage à Louis Mitchell à St-François

St-François-Xavier-de-Brompton – Dans le cadre des Journées québécoises de la Culture, de la Journée internationale de la Musique et le 200e anniversaire de naissance de Louis Mitchell, facteur d’orgues à Montréal qui a conçu et fabriqué notre orgue en 1863, nous vous invitons à un événement national, un concert Hommage à l’église de St-François-Xavier de Brompton, le samedi 1er octobre 2022 à 19 h 30.

Le programme regroupera des œuvres qui ont été interprétées lors des concerts d’inauguration des orgues de Louis Mitchell au XIXe siècle : Franz Von Suppé, Beethoven, Lemmens, Bizet. Le chœur Piacere, sous la direction de Chantal Boulanger, clôtura ce concert unique en interprétant le mémorable « Hallelujah » du Messie de Haendel.

L’organiste invité sera M. Louis Brouillette, titulaire d’un doctorat en musicologie et d’une maîtrise en didactique de l’orgue. Il est très actif en tant qu’organiste-concertiste réputé par ses concerts à la cathédrale et ailleurs au Québec, par ses conférences aux concerts de l’OSS, Orford Musique, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

L’animation se fera par Jean Choquette, organiste et par le facteur d’orgues Robin Côté, de la firme Juget-Sinclair de Montréal qui a restauré notre orgue en 2014-2015 et qui divulguera des informations inédites sur Louis Mitchell. Ces trois auteurs ont reçu de prestigieuses bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ainsi que de la Fédération québécoise des Amis de l’orgue (FQAO) afin de compléter la recherche et la rédaction de leur essai sur Louis Mitchell.

Ce concert se veut un vibrant hommage à un des pionniers francophones de la facture d’orgues professionnelle au Québec. Un hommage touchant aussi au curé-chanoine JD Bellemare qui l’a acheté et l’a offert à ses paroissiens en 1911. Cet orgue avait servi auparavant à l’église Saint-Joseph de Montréal pendant près de 50 ans.

La municipalité et la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont plusieurs raisons de fêter, car l’orgue de 1863 de Mitchell est « non seulement un joyau pour le village, mais également pour l’ensemble du Québec, voire pour l’Amérique du Nord » - Louis Brouillette

Une contribution volontaire sera demandée.