Les Journées de la culture dans le Val-Saint-François

Richmond — Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété par l’Assemblée nationale, l’événement se déroule chaque année le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, partout au Québec, soit le 30 septembre ainsi que les 1er et 2 octobre 2022.

Dans le Val-Saint-François, diverses activités seront offertes sur le territoire au plaisir de chacun, dont celles dans le cadre du projet Les Rencontres Hydro-Québec. Ce projet constitue un volet spécial des Journées de la culture. Les organisateurs bénéficient d’un soutien financier rendu possible grâce à l’implication d’Hydro-Québec pour la réalisation d’activités gratuites dans les municipalités de 3 000 habitants et moins.

Inscrites dans la programmation des Journées, ces activités contribuent à mettre en valeur la fierté locale des villes, à célébrer la culture du territoire et à l’amener dans le quotidien des citoyens et citoyennes. Pour en savoir plus, visitez www.journeesdelaculture.qc.ca/projets/les-rencontres-hydro-quebec.

Voici les activités soutenues dans le cadre du projet Les Rencontres Hydro-Québec dans le Val-Saint-François :

Journée de la culture au Café Fabulé, chanson francophone, Saint-François-Xavier-de-Brompton le 30 septembre de 15 h à 20 h.

Spectacle artistique et interactif musical, chanson francophone, Marché public de Stoke le 1er octobre de 10 h à 13 h 30.

Expo et visite guidée à la Maison de la culture de Racine, activité muséale, 10h à 16 h.

Spectacle de danse et animation au Musée de l’Ardoise, danse années 1900 avec costumes d’époque, Richmond, 13 h 30 à 15 h 30.

Conte et musique pour la culture, littérature, musique classique, Usine à spectacles, Lawrenceville, 19 h à 20 h.

Spectacle Noroît Théâtre d’ombres, danse, théâtre, chanson francophone, Centre d’art de Richmond, le 2 octobre 2022 de 11 h à midi et de 13 h à 14 h.

Expo et visite guidée à la Maison de la culture de Racine, activité muséale, 13 h à 16 h.

Pour plus d’informations sur les Journées de la Culture à travers le Québec, consultez le site :

www.journeesdelaculture.qc.ca