Un podcast pour les 50 ans du Centre d’exposition Yvonne L. Bombardier

Valcourt – Le Centre d’exposition Yvonne L. Bombardier est fier de lancer son tout nouveau podcast : Hors cadre, des artistes se racontent pour fêter ses 50 ans. Dans ce balado, écoutez des discussions décontractées entre 6 artistes ayant exposé au Centre d’exposition et la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu’Andrée Bilodeau, ancienne chargée de projet de l’institution.

Dans ce podcast, apprenez, entre autres, comment les tableaux d’Adèle Blais, artiste peintre collagiste de Sherbrooke, mettent en lumière des histoires de femmes d’exception, qui selon elle, méritent plus de place dans l’histoire. Comprenez comment les deux cultures de Luc Pallegoix, artiste originaire de France, s’entremêlent dans toutes les sphères de sa vie atypique. Découvrez comment la photographe estrienne Arianne Clément, au travers de photos de style boudoirs et nues accompagnées de témoignages, met en lumière la diversité des corps et la sexualité des personnes âgées.

De plus, tombez sous le charme de la démarche artistique de l’artiste peintre et sculpteur Marc-André Fortier, alliant humour, ironie et discipline en plus de découvrir ce que représente pour lui la vie d’artiste. Apprenez comment les sciences et l’art cohabitent en Étienne Saint-Amant, artiste scientifique ou scientifique artiste, et de quelle façon il réalise ses œuvres à l’aide de formules mathématiques et de logiciels. Enfin, imaginez comment Nathalie Trépanier, sculptrice autodidacte, fabrique ses œuvres à partir de matériaux recyclés.

Écoutez ce passionnant balado, une série en 6 épisodes d’environ 45 minutes, disponible sur toutes vos plateformes d’écoute préférées.