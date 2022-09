Inauguration d’une sculpture emblématique à l’étang Burbank

Danville — Une toute nouvelle sculpture surplombe désormais l’entrée du sentier de l’étang Burbank à Danville. L’œuvre commandée par le député de Richmond et actuel candidat aux prochaines élections provincial, André Bachand, a été réalisée par l’artiste bien connu Rénald Gauthier.

Celle-ci, qui est la quatrième œuvre publique du peintre-sculpteur, représente un papillon amiral survolant une fleur ouverte au cœur de laquelle se retrouvent des pistils à la forme de fleurs de lys. Rappelons que depuis le printemps dernier, l’Assemblée nationale du Québec a officiellement reconnu le papillon amiral comme étant l’insecte emblématique du Québec.

C’est donc dans le but de souligner l’évènement et ainsi mettre en valeur le papillon que M. Bachand approcha la Source D’Arts et M. Gauthier pour la confection de cet œuvre particulière.

« Lorsque l’Assemblée nationale a adoptée à l’unanimité le papillon amiral comme insecte emblématique, je me suis dit que ce serait plaisant que la première présence physique d’une représentation de l’insecte soit dans le comté de Richmond. Il s’agit d’un legs culturel pour la communauté et je suis fier, non seulement du résultat, mais également de la voir positionnée à l’entrée de l’étang Burbank. Je crois sincèrement qu’il s’agit d’un emplacement privilégié, car cette sculpture emblématique vient en quelque sorte marquer l’endroit. », de commenter fièrement M. Bachand.

Ayant carte blanche sur la création et bénéficiant de la pleine confiance de son mandataire, M. Rénald Gauthier a voulu démontrer toute l’ampleur et la ferveur du papillon, ainsi que celle des arts et du patrimoine de la ville de Danville.

Pour ce faire, le sculpteur s’est assuré la collaboration d’une jeune femme étudiante-finissante en soudure au centre Expé de Val-des-Sources, Mlle Mélodie Vallières. Il s’agissait d’une seconde collaboration entre les deux artistes, alors qu’une première création conjointe se retrouve à la devanture de l’organisme Défi Handicap des Sources.

« Ce fut certes-là un défi, mais surtout un grand honneur pour moi d’avoir l’opportunité de travaillée sur cette œuvre, qui je crois humblement, sait faire pleinement ressortir l’essence recherchée. », explique M. Gauthier.

Le dévoilement, qui s’est fait dans le cadre de l’ouverture du 23e Symposium des arts de Danville, fut également un moment propice pour le président du conseil d’administration, M. Alain Caron, d’annoncer l’ajout d’un tout nouvel événement à venir en 2023, avec la création de Sculpture des Sources.

Il s’agira d’un symposium itinérant d’expositions, qui a pour objectif de sillonner les différentes municipalités de la MRC des Sources, afin de faire découvrir le talent des différents créateurs au fil des ans. À ce titre l’organisation a déjà teinté les couleurs de la première édition en présentant Mme Lyne Montmeny à titre de présidente d’honneur 2023.