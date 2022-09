28 650 $ pour les initiatives culturelles du Val-Saint-François

Val-Saint-François – La culture fait partie intégrante des actions de développement pour la MRC du Val-Saint-François. Dans le but de soutenir le milieu des arts et de la culture, de sensibiliser à l’importance de la culture et du patrimoine et de structurer et appuyer l’offre culturelle, la MRC est heureuse d’annoncer le soutien financier pour sept projets culturels de son territoire dans le cadre de son Fonds d’initiatives culturelles (FIC).

Le FIC fait partie des moyens en place pour assurer la mise en œuvre de la politique culturelle du Val-Saint-François. Il s’agit d’un mode de financement complémentaire pour les organisations afin de les aider dans la réalisation de leurs projets.

Les sept projets qui ont été retenus en 2022 dans le cadre du FIC sont :

Global local pour le projet « la Stokoise » qui offrira de l’animation et des spectacles variés et gratuits sur la scène du Marché Public de Stoke du 18 juin au 1er octobre 2022.

Service des loisirs de Lawrenceville pour le projet « Prestations artistiques au bistro Lawmuse-Gueule ». Quatre soirées musicales seront offertes gratuitement sur la terrasse du Magasin Général de Lawrenceville lors des quatre soirées LawmuseGueule au cours de l’été 2022.

Groupe Média Régional Val-Ouest pour le projet « Je dessine mes rêves ». Il s’agit de cours et d’ateliers offerts aux jeunes sur la conception et réalisation d’une BD. Une vidéo sera réalisée sur la conception de la BD et diffusée dans les écoles et expositions de la MRC.

Coopérative du Pays de l’Ardoise pour le projet « Un après-midi cirque ». Quatre ateliers d’initiation aux arts du cirque seront offerts durant les samedis en septembre, en plus d’un après-midi de performance continue au Centre-Ville de Richmond avec des professionnels du cirque de différentes disciplines. Ce spectacle sera gratuit pour le public.

Groupe d’entraide Saint-Claude pour le projet « Fresque murale collective extérieure ». Une fresque de 37 pi de large et 11 pi de haut sera réalisée et présente à l’entrée de Municipalité de Saint-Claude. Ce projet sera fait par l’artiste Jessica Chabot avec la collaboration des jeunes de l’école primaire Notre-Dame du Sourire.

REDA (Résidences pour artistes Studio B-12) pour le projet « Nos violences ». Un projet de recherche, de création et de production qui se fera dans la communauté de Valcourt, à l’école secondaire L’Odyssée et dans le Hangar du Studio B-12. Le fruit de ce travail collectif avec l’artiste Gabrielle Bélanger et les élèves sera présenté au Centre culturel Yvonne L. Bombardier.

Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises pour le projet « Spectacle de musique au Marché de Noël de Stoke ». Lors du marché de Noël de Stoke, une prestation de la chorale La Fanrandole, avec ses 15 à 20 interprètes et un pianiste, offrira une belle ambiance aux les visiteurs d’ici et d’ailleurs. Un spectacle gratuit pour le public et de l’animation sous le thème de Noël.

Rappelons que l’aide maximum accordée par projet a été majorée à 5 000 $.