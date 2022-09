Faire vivre les arts de la scène aux élèves du primaire

Richmond —À travers une capsule vidéo, Réseau Centre a souhaité mettre de l’avant la richesse que représentent les arts de la scène pour les jeunes publics, notamment pour les élèves du primaire.

En regardant la vidéo, on ne peut que constater le plaisir que procurent ces moments partagés qui sortent de la routine et permettent une ouverture sur l’autre et sur l’imaginaire.

Membre du Réseau Centre, le Centre d’art de Richmond s’est associé à cette campagne de promotion et travaille à l’année pour offrir des spectacles à sa jeune clientèle.

« Les sorties scolaires avec la pandémie ont été mises sur la glace. Mais, dès le printemps prochain, nous aurons une offre de sorties scolaires pour les jeunes de la région », confirme Mireille Soucy, codirectrice générale volet gestion au Centre d’art de Richmond.

Pendant la pandémie, avec la collaboration avec Réseau Centre, le Centre d’art de Richmond a mis en place des ateliers de médiation culturelle en danse pour les élèves du primaire. « Les jeunes ont pu profiter d’un atelier avec un professionnel de la danse. Ils ont pu découvrir ce qu’est la danse sous toutes ses formes. Nous avons eu une très belle réaction de la part des professeurs », précise Mme Soucy.

D’ailleurs, cette expérience d’ateliers devrait se répéter l’an prochain.

Les bienfaits des arts et des activités culturelles pour les enfants — incluant les arts de la scène — ont été démontrés par nombre d’études. Mentionnons les incidences positives au niveau de la réussite scolaire, des aptitudes sociales et communicationnelles, de l’intégration et de la relation à son environnement ainsi que de la santé physique et mentale.

Au sortir de la pandémie, les activités artistiques et culturelles représentent également un outil de choix pour créer la rencontre, renforcer le tissu social et nourrir le sentiment d’appartenance.

Les diffuseurs de spectacles sont au cœur de cette rencontre avec les arts de la scène, ils la rendent possible, et ce travail débute bien avant d’accueillir les publics. En effet, toujours à l’affût de l’offre culturelle, ils participent à de nombreux événements en lien avec les arts de la scène et assistent constamment à des spectacles et vitrines de spectacles dans une variété de disciplines. Ils ont développé une expertise et un sens critique aiguisé, en plus d’avoir acquis une expérience auprès de la clientèle que représentent les jeunes publics. Ils sont donc à même d’identifier et de recommander des spectacles correspondant aux besoins.

D’ailleurs, le Centre d’art de Richmond propose une offre culturelle à la jeune clientèle comme Arthur l’aventurier, de passage au printemps, et Brimbelle, qui sera sur scène à l’automne.

Une professeure de l’école de musique travaille actuellement sur une création qui sera présentée devant les élèves des écoles de la région. « Ce sont des créateurs de la région qui seront mis en valeur », mentionne Mme Soucy.