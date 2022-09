Le Centre-ville de Richmond fait son cirque

Richmond — Fermé pour l’occasion, la rue principale de Richmond se transformera, le samedi 3 septembre, de 13 h à 16 h, en un véritable cirque.

Ainsi, dans une ambiance festive, les acrobates, les marionnettes géantes, les clowns, la fanfare, les musiciens et les danseurs animeront les lieux.

« La Corporation du Pays de l’ardoise a le mandat de la Ville de Richmond d’animer le centre-ville. Nous cherchions un événement très différent qui valorise le côté urbain du centre-ville. Le cirque était vraiment très approprié », souligne Laurent Frey, directeur général de la Corporation du Pays de l’ardoise.

Les enfants apprendront à dessiner un mandala géant (Anne-Marie Dubreuil) ou à souffler des bulles énormes avec Lagarto. Ils dégusteront des barbes à papa et se lieront d’amitié avec un hibou géant et deux drôles d’ornithologues. Alexo et Bisha les entraineront dans des fous rires contagieux tandis qu’Élise du haut de ses huit pieds leur fera un peu peur. Ils pourront alors confier leur visage à Kiwi la Clown pour une séance de maquillage, ou une caricature de Serge Ferrand en admirant les acrobates du Cirque de Sherbrooke.

À peine remis de leurs émotions, l’École de musique du Centre d’art de Richmond les invitera à trouver leur rythme avec un atelier de percussions corporelles pendant que la fanfare Ze Radcliffe de Windsor fera vibrer toute la rue de ses puissants instruments.

Les trois samedis suivants seront consacrés à des ateliers de cirque pour la jeunesse dans les disciplines de l’acrobatie, la jonglerie et l’équilibre. Cette expérience d’enseignement du cirque, débutée l’an passé, a reçu un accueil enthousiaste de la part des enfants et des familles. Plus de 80 jeunes s’y étaient inscrits.