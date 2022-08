La photographie à l’honneur au Musée de l’ardoise

Richmond — Jusqu’au 4 septembre prochain, deux expositions de photographies se déroulent au Musée de l’ardoise de Richmond.

Ainsi, les visiteurs pourront admirer l’exposition « Claire obscure » de l’artiste photographe Laurent Frey.

Le passage de la lumière à l’ombre et vice-versa est la quête de 20 ans de photographie inspirée des maîtres européens du clair-obscur. On y découvre la constance et l’exigence d’un regard sur cette ligne où la lumière et l’ombre se rencontrent et créent des mondes.

Cette exposition est le fruit de séances complices en pleine nature avec la comédienne et conteuse Claire Jean afin de capter cette ligne furtive au gré de ce que la nature et l’inspiration proposent.

« Objectif Pays de l’ardoise »

En venant au Musée les gens pourront également voir des photos illustrant le regard de citoyens sur le patrimoine naturel et bâti du territoire que l’on nomme « Pays de l’ardoise ». Il s’agit des photos sélectionnées dans le cadre du concours photo organisé en partenariat avec la Corporation du Pays de l’ardoise et la MRC du Val-Saint-François.

Dans la catégorie adulte, le premier prix a été attribué à Mario Allard pour sa photo « Nature et patrimoine bâti à Cleveland ».

Le même photographe a mérité le deuxième prix pour sa photo « Pont Mackenzie à Richmond ».

Le troisième prix a été décerné à Thibaud Marque pour sa photo « Cerfs dans la nuit à Cleveland ».

Dans la catégorie élèves du secondaire, c’est la photo « Escalier au parc Richard Arsenault » d’Adèle Lasnier qui a obtenu la ferveur du jury.

Le coup de cœur du public est allé à la photo « Matin brumeux à Richmond » du photographe Yvan Coulombe.

Il est possible de découvrir ces photographies au Musée de l’ardoise à Richmond, du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h, et ce, jusqu’au 4 septembre prochain.