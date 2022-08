Plusieurs activités à la Fête foraine de Saint-Claude

Saint-Claude (GA) – Plusieurs activités sont prévues à l’occasion de la Fête foraine de Saint-Claude qui se déroulera du 21 au 28 août prochain.

Entre autres, il en coûtera 10 $ pour obtenir 2000 $ en jetons pour jouer à la soirée casino qui se déroulera le vendredi 26 août au Centre aux quatre vents, 563, rang 7, à Saint-Claude.

Par ailleurs, le samedi 27 août, les organisateurs vous convient à une journée de musique au parc de l’Église. Ainsi, entre 16 h 30 et 17 h 15, Alexie et Léonie seront sur scène au plus grand plaisir des personnes présentes. De 17 h 30 à 18 h 45, ce sera Tom Thivierge qui prendra la relève. Finalement, de 19 h à 21 h, les spectateurs auront la chance de voir Frank Barns.

Il ne faut pas oublier le tournoi de balle molle qui se tiendra les 27 et 28 août alors que le tournoi de pétanque se déroulera le dimanche 21 août.

Le samedi 27 août, au parc de l’Église, de très nombreuses activités sont prévues de 13 h à 17 h, dont le coin des artisans.