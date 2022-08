Le Festival des Gourmands, une belle fenêtre pour promouvoir les talents locaux

Val-des-Sources — La majorité des artistes amateurs ou émergents espèrent tous un jour avoir l’opportunité de monter sur une grande scène professionnelle et ainsi faire découvrir toute l’étendue de leur savoir-faire au grand public.

Voilà une occasion qu’offre le comité organisateur du Festival des Gourmands chaque année, en incluant au sein de sa programmation des musiciens, groupes, chanteurs et performeurs locaux. Ces derniers ont la chance de prendre les planches et de laisser exprimer leurs talents au plaisir des festivaliers présents.

Il s’agit d’une fenêtre intéressante en ce qui concerne l’aspect découverte, également, cela favorise les rencontres entre artistes, ce qui, ne sait-on jamais, pourrait déboucher sur de véritables carrières dans l’avenir.

Parmi les personnes ayant déjà performé au festival et qui reviennent de nouveau, nous retrouvons notamment, M. Sébastien Labonté. Originaire de Val-des-Sources, l’artiste chanteur sera de passage sur la grande scène musicale, en compagnie de ses trois comparses du Chris Chelios Band, le jeudi 18 août à 22 h.

Si plusieurs le connaissent en tant que chansonnier, il est important de mentionner que Sébastien ne délaisse pas pour autant ce volet. Comme il connaissait très bien la formation de la ville de Québec et qu’il œuvrait déjà dans le domaine de l’hommage à Bob Bissonnette, l’incorporation au groupe s’est faite somme toute aisément en 2020. Ces derniers parcours maintenant la province, afin de faire vivre la mémoire de Bob au travers des prestations musicales qu’ils proposent.

« Je suis content de revenir à Val-des-Sources, la dernière fois c’était en 2019 en solo et maintenant j’aurai le plaisir d’être au cœur d’un groupe super trippant, formé de Dave Fecteau, David Groleau, Bob Joncas-Leblanc et moi-même. C’est le fun de voir que le festival continue d’encourager la relève et les artistes de la région. J’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier comme il se doit le comité organisateur pour cette invitation. », de souligner celui qui incarne la voix du Chris Chelios Band.

L’artiste de 42 ans précise que le spectacle n’est une imitation du regretté Bob Bissonnette, mais plutôt un « party » comme lui seul savait les faire.

« Je ne tente pas de reproduire la voix de Bob, on joue bien évidemment ses chansons, mais on joue aussi d’autres styles complètement différents, tel qu’il le faisait lui-même en spectacle. Donc, durant plus d’une heure trente environ, on revisite plusieurs genres et styles tout en gardant bien vivant l’univers de notre ami disparu en septembre 2016. », a-t-il poursuivi.

Il faut dire que les choses vont plutôt bien pour Sébastien par les temps qui courent, et ce, autant en groupe que sur le plan individuel, alors que les contrats ne manquent pas depuis quelques mois. Ce dernier rentre d’ailleurs tout juste d’un voyage qu’il l’avait amené à faire un contrat de spectacles dans un club Med du Mexique. Dans les jours suivants, ils seront de passage à Val-des-Sources, il sera également appelé à faire la première partie du spectacle d’Éric Lapointe à Acton Vale.

« Les choses vont bien, j’ai la chance de faire plusieurs festivals et évènements privés et c’est toujours super plaisant de rencontrer les gens. À ce titre, si des personnes étaient intéressées à connaître mes prochaines dates de spectacles, simplement consulter ma page Facebook pour plus de détails. D’ici là les personnes désireuses de passer un bon moment au son du Chris Chelios Band, on vous attend en grand nombre le 18 août prochain au Festival des Gourmands. », a-t-il conclu.

Sébastien Labonté ne manqua pas de souligner au passage qu’avant leur prestation, il y aura un hommage à Blink 182 par Dude Ranch, « … un autre spectacle musical à découvrir et ne pas manquer. »