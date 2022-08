Le P’tit Bonheur de Saint-Camille : depuis plus de 30 ans

Saint-Camille - Le P’tit Bonheur de Saint-Camille est une entreprise d’économie sociale fondée en 1988 dont la mission est de gérer un lieu de rencontres intergénérationnelles tout en réalisant une programmation d’activités communautaires et culturelles.

Dans ce grand P’tit Bonheur, il y a divers secteurs d’intérêts. Un des principaux est le secteur alimentaire. Depuis ses tout débuts, la fabuleuse pizza du vendredi a été et est toujours la base de l’autofinancement de l’organisme. Il faut beaucoup d’amour et de liquidités pour que cette bâtisse centenaire soit belle et pimpante pour recevoir tout ce beau monde et la multitude d’événements qui s’y passent depuis presque trente-quatre ans ! Et quoi de plus conviviale, communautaire et rassembleur qu’un repas partagé avec les gens de la place, touristes, passants en formations et grands gourmands. Un beau mélange de gens heureux d’être dans cette belle campagne.

Les repas communautaires (deux mardis par mois) sont le point de ralliement des écoliers, des ainé.e.s et tous ceux qui sont libres le mardi. On dîne comme chez grand-maman dans une atmosphère bonne enfant. Réconfortant!

Le secteur s’est enrichi, il y a quelques années, du Café du Flâneur afin de permettre aux gens d’avoir accès au P’tit Bonheur la fin de semaine, de la fête des Mères à la fête du Travail. Les clients en profitent pour voir l’expo en arts visuels en cours, flâner sur la terrasse, jaser, prendre le temps, faire le Rallye-énigme concocté par Extraction de Val-des-Sources et découvrir Saint-Camille.

Le volet spectacle professionnel, quant à lui, fait vibrer les murs du P’tit Bo. La culture, la découverte et le plaisir d’être ensemble sont au rendez-vous. Une programmation variée de septembre à juin nous revient chaque année avec des classiques et de belles surprises. Les oreilles et le cœur en redemandent!

Passez nous voir, on n’est pas sorteux!

L’équipe du P’tit Bonheur

Marie-Claude Guyon

Benoit Bourassa

Johanne Bergeron

Et tous les employé.e.s et bénévoles qui soutiennent ce grand P’tit Bonheur